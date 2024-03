(ARC) Salute: Riccardi, riformare Sistema sanitario con aiuto stakeholder

(AGENPARL) - Roma, 25 Marzo 2024

Palmanova, 25 mar – "Nel difficile compito di riprogrammare il

nostro Servizio sanitario per dare risposte puntuali ai cittadini

e garantire loro il diritto alla salute, fondamentale ?

l’interlocuzione con tutti i portatori di interesse con l’intento

di dare avvio a un percorso condiviso di miglioramento del

sistema. Pi? questo argomento diventer? un terreno di confronto

costruttivo, pi? saremo in grado di attuare le scelte non prese

negli ultimi trent’anni”.

Sono i concetti espressi oggi dall’assessore regionale alla

Salute Riccardo Riccardi, in occasione dell’incontro avuto oggi a

Palmanova con i rappresentanti degli Ordini dei medici chirurghi

e degli odontoiatri (Omceo) del Friuli Venezia Giulia. Presenti i

presidenti territoriali di Udine, Gianluigi Tiberio, Trieste,

Cosimo Quaranta, Pordenone, Guido Lucchini, e Gorizia, Roberta

Chersevani.

Riccardi ha fotografato la situazione globale del comparto

sanitario in Friuli Venezia Giulia illustrando i dati elaborato

dall’Agenzia nazionale servizi sanitari regionali (Agenas). “Il

quadro che emerge – ha osservato l’assessore – ? quello di una

regione che mantiene una buona soglia nei Livelli essenziali di

assistenza (Lea), ma che registra una spesa pro capite

significativamente superiore rispetto alla media italiana.

Particolarmente elevato risulta anche il numero di Strutture

operative complesse sul territorio, il che denota

un’organizzazione troppo frammentata. Nel contesto delineato,

diventa indispensabile rendere pi? specializzate le strutture di

rete e aumentare la capacit? del sistema di trattare la fase post

acuzia”.

Per quanto riguarda i dati relativi alle sale operatorie,

Riccardi ha rilevato l’importanza di “assicurare un numero

sensibilmente pi? elevato di interventi chirurgici annui (nessuna

struttura regionale si avvicina alla quota standard dei mille

interventi) e ridurre i tempi di attesa”.

Centrali, secondo l’assessore, appaiono anche la necessit? di

“potenziare le strutture specializzate, tra cui il Centro di

riferimento oncologico di Aviano e l’Irccs ‘Burlo Garofolo’,

assumendo come bacino di utenza l’intera regione e di valorizzare

gli erogatori privati accreditati laddove risulti pi? elevata la

mobilit? fuori regione”.

