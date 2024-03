(ARC) Infrastrutture: Amirante, lezione Vajont analizzare e non affrettare

(AGENPARL) - Roma, 25 Marzo 2024

(AGENPARL) – lun 25 marzo 2024 Maniago, 25 mar – “La lezione che dovrebbe averci tramandato il

disastro del Vajont ? la necessit? di avere pazienza e di

prendersi il tempo per assumere la miglior decisione possibile”.

? il monito che l’assessore regionale a Infrastrutture e

territorio Cristina Amirante ha lanciato intervenendo a Maniago a

chiusura della presentazione del numero 394 di Rassegna Tecnica,

la rivista di riferimento dell’Ordine degli ingegneri del Friuli

Venezia Giulia interamente dedicata al sessantesimo anniversario

della tragedia del Vajont.

I lavori sono stati aperti dal presidente del Consorzio NIP

Renato Piazza e dagli interventi a cura dell’Ordine degli

ingegneri della provincia di Pordenone.

“Nel 2024 – ha spiegato l’esponente della Giunta regionale – ogni

decisione in merito a grandi opere e infrastrutture pu? essere

anticipata da un patrimonio di dati molto approfonditi che

accompagnano il processo decisionale e che non erano disponibili

negli anni ’60 del secolo scorso con l’accuratezza e la

precisione di cui possiamo dotarci oggi. Soprattutto quando

parliamo di opere e interventi che sono conseguenza di fenomeni

climatici estremi, dobbiamo porre molta attenzione all’evoluzione

degli eventi”.

L’assessore ha poi fatto esplicito riferimento alle frane di

Clauzetto e passo Monte Croce Carnico “dove l’interruzione della

viabilit? ? stata determinata da frane scatenate da agenti

climatici particolari che non hanno esaurito ancora i propri

effetti. Pertanto, abbiamo il dovere di comprendere innanzitutto

quale sia il modo migliore per intervenire in sicurezza senza che

nessuno si faccia male nella fase di opera e nell’utilizzo delle

nuove infrastrutture stradali. Il monito del Vajont ? di non

seguire rapide e facili soluzioni ma di cercare la soluzione

migliore anche se questa richiede pi? tempo”.

ARC/SSA/gg

251947 MAR 24