(AGENPARL) - Roma, 24 Marzo 2024

(AGENPARL) – dom 24 marzo 2024 Comunicato Stampa

Inaugurata la palestra di Oste, completamente rinnovata dopo i danni dell’alluvione. Il sindaco Calamai:«Finalmente lo sport montemurlese ritrova la propria casa»

Dopo il taglio del nastro, si è svolta la premiazione degli “atleti dell’anno”. Un riconoscimento anche all’atleta più longevo Antonino Occhipinti, che a 96 anni, continua a fare attività motoria con il Csi nelle palestre comunali

Grande festa per la riapertura oggi pomeriggio, 24 marzo, del palazzetto dello sport di Oste. A distanza di quattro mesi dall’alluvione che aveva distrutto il campo da gioco in parquet della palestra, gli arredi e gli impianti di riscaldamento, il Comune di Montemurlo restituisce agli studenti della scuola primaria “Anna Frank”, a quelli del liceo “Umberto Brunelleschi”, alle società sportive del territorio e a tutti i cittadini di Oste una palestra completamente rinnovata. Il Comune, grazie ad un intervento di somma urgenza del valore di 200 mila euro, ha sostituito il parquet in legno della palestra, che da solo vale circa 100 mila euro, ha rinnovato tutti gli impianti di riscaldamento e sistemato gli spogliatoi. I disagi per gli studenti e per le società sportive, soprattutto il Montemurlo basket, in questi mesi sono stati tanti, ma il montaggio del nuovo pavimento in legno ha richiesto tempo affinché il massetto fosse perfettamente asciutto. «Finalmente lo sport montemurlese ritrova la propria casa dopo i danni dell’alluvione. – dice il sindaco Simone Calamai – Il Comune si è subito mossoo per ripristinare questo spazio. I lavori hanno richiesto tempo ma oggi siamo felici di riconsegnare la palestra agli studenti, ai cittadini e alle associazioni sportive, soprattutto il Montemurlo basket, che in questi mesi hanno affrontato tanti disagi. Oggi è la festa dello sport montemurlese. Lo sport è benessere, è crescita, socialità e confronto e sono davvero felice di poter riaprire la palestra completamente rinnovata». Il Montemurlo basket con gli atleti della prima squadra, ha donato al sindaco la maglia con il numero 1 “Calamai”, un gesto che il sindaco ha molto apprezzato. Il nuovo campo da gioco in parquet è disposto con le segnature di campo per il volley, il basket e il calcetto. All’inaugurazione erano presenti anche la preside del liceo Livi Brunelleschi, Maria Grazia Ciambellotti, il comandante della tenenza dei Carabinieri Quintino Preite, gli assessori della giunta e alcuni consiglieri comunali, Simona Asper, Fabrizio Botarelli e Amanda Ravagli. Oggi al palazzetto dello sport di Oste si sono svolte le premiazioni dell’atleta dell’anno, la manifestazione voluta dal Comune di Montemurlo per dare un riconoscimento alle società sportive del territorio e a tutti quegli atleti che si sono distinti durante l’anno. «Il premio di quest’anno non va solo ai risultati d’eccellenza dei nostri atleti ma anche alla resilienza delle nostre società sposrtive che in questi anni, dal Covid all’alluvione, hanno dovuto affrontare tantissime difficoltà», ha sottolineato l’assessore allo sport, Valentina Vespi. Il sindaco Simone Calamai e l’assessore allo sport Valentina Vespi, hanno premiato l’asd Montemurlo Basket e il giovane atleta Daniele Galeotti, selezionato tra i migliori talenti regionali categoria under 13 (anno 2011).Galeotti è stato scelto dalla Federazione Italiana Pallacanestro che ogni anno organizza il “Trofeo Carloni” per visionare e scegliere i migliori prospetti regionali della categoria under 13. Quest’anno al primo raduno i ragazzi erano circa 300, l’obiettivo federale era di arrivare a selezionare i migliori 96 per formare 8 squadre divise per zone che poi parteciperanno al Trofeo. Daniele Galeotti, dopo vari stage di selezione, è rientrato nei migliori 9 della Toscana ed il 24 e 25 aprile parteciperà al trofeo Carloni.

La seconda targa è stata consegnata alla asd Corallo- ginnastica ritmica che ha individuato le ginnaste che, in gare diverse – settori Silver e Gold – si sono distinte per i lusinghieri risultati nell’anno 2023. Per il settore “silver” è stata premiata Tamara Mati, campionessa nazionale j3 prima al nastro; settore “gold”campionessa zona tecnica 3 j1 prima al nastro a Clarissa Paoletti; alle clavette Sara Maffii è campionessa zona tecnica 3 senior prima; campionessa regionale prima Sofia Maffii al nastro e campionato nazionale j2 quarta.

Riconoscimenti anche per l’asd Montemurlo Volley, squadra under 14 femminile per l’impegno e la costanza dimostrate nel campionato provinciale dove sono prime in classifica. Premiato anche il Gispi Rugby Prato -Minirugby bambini da 4 a 8 anni, l’asd C.G.F.S. avviamento bambini 6-12 anni nelle discipline: pallavolo, basket e giocaopalla per bimbi di 4-5 anni; Asd 29 Martiri, disciplina pallamano bambini 6-10 anni; asd New Line Dance One, scuola di ballo.

Riconoscimenti per l’asd Bagnolo Sport A.S.I. squadra vincitrice della “No one” stagione 2023, torneo indoor pallavolo 2023-2024 e primo classificato all’ “8′ torneo pallavolo ” indoor asi”. Premiati la AP Primavera Prato ASD, campioni d’Italia fisr 2023 nel pattinaggio artistico; l’associazione Gruppo Storico di Montemurlo Aps “squadra vincitrice torneo di bandiere” con la squadra dei Musici e sbandieratori Gruppo Storico di Montemurlo al “Torneo della Lega di Ripoli” che si è svolto il 28 maggio 2023 a Bagno a Ripoli (FI) un evento a carattere regionale di rievocazione storica, aggiudicandosi la partecipazione diretta per il 2024. Nell’ambito della rievocazione storica, il gruppo musici e sbandieratori sta ottenendo ottimi risultati, non solo a livello agonistico ma anche coreografico, unendo il ritmo dei tamburi al volteggiar delle bandiere, con esercizi e scambi di notevole difficoltà tecnica.

Lo sport non conosce età a Montemurlo, il Comune ha premiato il C.S.I. Prato che promuove corsi di attività motoria per la terza età nelle palestre comunali di Fornacelle, Bagnolo e Oste. Una targa speciale è stata consegnata all’iscritto più anziano over 80, Antonino Occhipinti, che a 96 anni, continua a fare attività motoria. Riconoscimento per il Circolo Ricreativo Nuova Europa di Oste con il gruppo “Gli amici in movimento” e premiazione dell’ iscritto Over 80, Vittorio Fei (87 anni). Targhe anche alla Aasd Bocciofila Nuova Europa e al Bocciodromo Pietro Vannucci e Giovan Battista Menchetti.

Targa dell’atleta dell’anno alla Scuola Kung Fu Sanda Team Martorana, disciplina Arti Marziali. La scuola di Martorana ha conseguito l’oro ai Wtka campionati mondiali unificati 27/28/29 ottobre 2023. I vincitori dell’oro mondiale nel kung Fu Sanda: Marco Martorana,Nathan Martorana,Lorenzo Mazzoni, Paco Di Fede; argento per Maria Elena Palma, Mattia Palmariello, Francesco Pieralli; vincitori del bronzo Lorenzo Pecori, Thomas Cerrato, Daniele Cerrato.Inoltre Palma Maria Elena e Martorana Nathan, entrambi di Montemurlo, a settembre 2023 hanno rappresentato la Toscana alle Olimpiadi trofeo Coni 2023.

Segnalati dal Panathlon Prato, Christian Giagnoni: atleta di livello internazionale di Handbike e Daniele Baldini, allenatore in seconda attualmente della nazionale italiana di calcio, vincitore come assistente allenatore dello scudetto 2022-2023 in forza al Napoli Calcio. Per il Panthlon erano presenti Alfonso Balzano, vicepresidente e Francesco Panzera, consigliere per il Fair play. Targhe anche per Ginevra Marchetti, 17 anni, campionessa a livello nazionale nel nuoto sincronizzato ( non era presente per impegni sposrtivi), Niccolò Vivarelli primo classificato agli Europei in Slovenia – IKU european karate

championship – 28 ottobre 2023 e medaglia d’oro 1° classificato Coppa Italia Mma 9 dicembre 2023 a Roma, mentre il fratello, Davide Vivarelli ha conseguito la medaglia d’oro primo classificato a Pistoia nel Jiu Jitsu challenge 2024 – 09 marzo 2024 e medaglia d’oro primo classificato al Campionato regionale toscana karate kyokushin per FIK 03 marzo 2024. Targhe anche per le palestre private del territorio che promuovono lo sport e il benessere a tutte le età: Mythos Wellness & Sport, Mauax S.S.D., Universo Victoria S.S.D; nutrita la rappresentanza delle scuole di ballo: asd Obiettivo Danza, Scuola di Danza Smile asd, Damas y Caballeros Andrea e Simona A.S.D.. Riconoscimenti per C.A. Montemurlo Asd, Moto Club Prato, Vespa Club Montemurlo, Montemurlo Jolly Calcio, Ginnasio ASD Gianluca Martino.

Fabiana Masi

Ufficio stampa Comune di Montemurlo