Dichiarazione on. Fossi

(AGENPARL) - Roma, 24 Marzo 2024

(AGENPARL) – dom 24 marzo 2024 Assegno inclusione: Fossi (PD), destra nasconde i dati dopo flop

“Il Governo Meloni ha messo una definitiva pietra tombale sugli aiuti alle famiglie in difficoltà e sulla trasparenza delle risorse utilizzate: dopo aver abolito il reddito di cittadinanza ha infatti soppresso il report mensile che dava notizie sui percettori dei sussidi. Non possiamo quindi verificare ad oggi i numeri certi ed ufficiali su chi usufruisce dell’assegno di esclusione, che sono sicuramente però lontani dai 730 mila promessi dal Ministro Calderone nei mesi scorsi. Va fatta chiarezza sui finanziamenti erogati e sulle reali misure messe in campo per sostenere i cittadini senza reddito ed i nuclei familiari con disabili, anziani e minori: la destra non può continuare a nascondere i dati; presenterò sulla vicenda una interrogazione parlamentare”: è quanto dichiara il deputato Pd e segretario Dem della Toscana Emiliano Fossi.

