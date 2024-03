Comunicato stampa. L’Università di Foggia e l’OdV Banco Alimentare della Daunia Francesco Vassalli di Foggia promuovono una raccolta di generi alimentari per i bisognosi. Domani la cerimonia di consegna delle donazioni

(AGENPARL) - Roma, 24 Marzo 2024

(AGENPARL) – dom 24 marzo 2024 *Comunicato stampaL’Università di Foggia e l’OdV Banco Alimentare della

Daunia Francesco Vassalli di Foggia promuovono una raccolta di generi

alimentari per i bisognosi. Domani la cerimonia di consegna delle

donazioni.*

*Foggia, 24 **marzo **2024*. Nel quadro delle attività di Terza

missione/impatto sociale, l’Ateneo di Foggia in collaborazione con

l’OdV Banco Alimentare della Daunia Francesco Vassalli di Foggia ha

ospitato la scorsa settimana, presso le proprie Sedi, una raccolta di

generi alimentari per le persone bisognose.

Il Banco Alimentare è un’organizzazione nazionale costituita da una rete di

21 strutture regionali; quella di Foggia è composta da volontari che dal

2009 sono impegnati a soddisfare la crescente richiesta di cibo da parte di

tutti gli enti caritatevoli; circa 120 Organizzazioni Partner Territoriali

che svolgono servizio di distribuzione pasti/prodotti agli indigenti,

rispondendo alla domanda di cibo da parte di 20.701 persone bisognose.

*Domani, 25 marzo alle ore 12.30 presso l’atrio di Palazzo Ateneo si

svolgerà la cerimonia di consegna di quanto donato dall’Università di

Foggia.Interverranno: il Rettore, prof. Lorenzo Lo Muzio, il Delegato alla

Terza Missione, il prof. Danilo Leone e i rappresentanti dell’OdV Banco

Alimentare della Daunia Francesco Vassalli di Foggia. All’evento

saranno, altresì, presenti alcune imprese del territorio (Rosso Gargano,

Consorzio Daunia Verde, Bio Orto e Supermercati “La Prima”) che si sono

unite all’iniziativa promossa dall’Ateneo nell’ottica di potenziare le

attività di collaborazione anche nell’ambito sociale.*

