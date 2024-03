Università Cattolica: al via lunedì 25 marzo nel campus milanese un ciclo di incontri di Almed e Credem sul ruolo degli opinion leader

(AGENPARL) - Roma, 22 Marzo 2024

22 marzo 2024

Accrescere il grado di conoscenza delle persone, analizzare l’attuale ruolo degli opinion

leader ed individuare le migliori modalità di ricerca delle informazioni per affrontare

consapevolmente i temi rilevanti della vita. Questi sono gli obiettivi de “I nuovi volti

dell’Opinion Leading”, un ciclo di 4 incontri organizzato dall’Osservatorio Opinion Leader 4

Future, il progetto sull’informazione consapevole lanciato lo scorso anno dalle media

relations di Credem e ALMED (Alta Scuola in media, comunicazione e spettacolo

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore).

Nello specifico, il ciclo dei 4 appuntamenti promosso dall’Osservatorio Credem-Università

Cattolica prenderà il via il 12 aprile e terminerà il 22 maggio e avrà luogo presso le sedi

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia e Milano e del Policlinico Universitario A.

Gemelli IRCCS di Roma. Gli incontri saranno il centro di un dialogo attivo per scoprire i nuovi

volti degli opinion leader contemporanei: esperti, divulgatori e attivatori capaci di affrontare

in maniera efficace le tante sfide della contemporaneità, attraverso un ingaggio effettivo dei

loro pubblici. In ogni appuntamento saranno presentate le indagini e le riflessioni dei

ricercatori e dei professori dell’Università Cattolica.

L’iniziativa ha l’obiettivo di avvicinare le persone all’attualità, rendendole più consapevoli ed

in grado di comprendere e rispondere ai cambiamenti della società.

I 4 workshop prendono il via dopo l’evento di presentazione del 1° anno dell’Osservatorio

previsto per il 25 marzo alle ore 10:00, “Opinion Leader generativi: l’informazione come

strumento di cittadinanza attiva”, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore in Largo

Gemelli 1 a Milano per indagare sullo stato di salute dell’informazione e per trovare possibili

soluzioni ad un panorama informativo sempre più proiettato verso il sensazionalismo e ad

una notiziabilità morbosa e discutibile, piuttosto che ad una informazione capace di aiutare

le persone a partecipare attivamente alla vita sociale.

● 12 aprile ore 11:30, “Opinion Leader inclusivi: pratiche informative e coesione

sociale” presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore in Largo Gemelli 1 a Milano per