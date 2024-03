Protocollo rete antiviolenza

(AGENPARL) - Roma, 22 Marzo 2024

(AGENPARL) – ven 22 marzo 2024 PROTOCOLLO D’INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI STRATEGIE

CONDIVISE DI PREVENZIONE, CONTRASTO E PRESA IN CARICO

DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA DI GENERE

COMUNE DI LIVORNO

PREFETTURA DI LIVORNO – Ufficio Territoriale del Governo, in persona del

Prefetto di Livorno, Dott. Paolo D’ATTILIO,

PROVINCIA DI LIVORNO, in persona del Presidente pro tempore Sandra

SCARPELLINI,

TRIBUNALE DI LIVORNO, in persona del Presidente, Dott. Luciano COSTANTINI

QUESTURA DI LIVORNO in persona del Questore pro tempore

COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI LIVORNO, in persona del

Comandante pro-tempore, Col. Piercarmine Sante SICA,

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE in persona del Comandante, Dr.ssa Annalisa

MARITAN,

CONSIGLIERA DI PARITÀ della Provincia di Livorno, in persona della Dr.ssa Maria

Grazia DAINELLI

Azienda USL Toscana Nord Ovest (AUSL TNO), con sede legale in Pisa, via Cocchi

dal Direttore della Zona – Distretto Livornese dott.ssa Cinzia PORRA’, nell’esercizio

delle attribuzioni, funzioni e nei limiti delle deleghe conferitele dal Direttore

Generale dell’Azienda Unità sanitaria Locale con la deliberazione n. 1089 del

Notarile Catania,

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, in persona della Rettrice, Dott.ssa

Alessandra PETRUCCI

ARTI Servizi per il Lavoro di GR-LI, in persona della Dott.ssa Laura PIPPI

FILIALE DI LIVORNO DELLA BANCA D’ITALIA, in persona del Direttore pro

tempore, Dott. Raffaele ZACCAGNINI

ASSOCIAZIONE LUI APS, con sede legale in Via Alessandro Pieroni n° 27, 57123

ASSOCIAZIONE PSICOSFERA APS, con sede legale in Via delle Cateratte 90/14,

DORIA.

ASSOCIAZIONE RANDI APS con sede legale in Via della Maddalena n.4, 57126

IPPOGRIFO APS, sede legale Piazza della Repubblica, 47 – 57125 Livorno –

al RUNTS – ID 177 – repertorio 59768 con decreto n.20950 del 24/10/2022,

Premesso che la violenza basata sul genere, inclusa anche la violenza domestica, è una

violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, come riconosciuto e sancito nella

Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei

confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul). che costituisce il

quadro normativo di riferimento per l’Italia e che all’art. 3 sancisce cosa si intende per

violenza nei confronti delle donne:

• con l’espressione “violenza nei confronti delle donne” si intende designare una

violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne,

comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono

suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o

economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione

arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;

l’espressione “violenza domestica” designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale,

psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo

familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto

che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;

con il termine “genere” ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi

socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e

uomini;

l’espressione “violenza contro le donne basata sul genere” designa qualsiasi

violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo

sproporzionato;

per “vittima” si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti

di cui ai precedenti commi a e b;

con il termine “donne” sono da intendersi anche le ragazze che ancora non abbiano

compiuto 18 anni.

Tenuto conto che la persistenza del fenomeno impone la sperimentazione e la messa a

sistema di nuove modalità di intervento, efficaci e coordinate che individuino le seguenti

azioni strategiche:

• la prevenzione

• l’ascolto

• la valutazione del problema

• la presa in carico

• la concreta emancipazione e il reinserimento sociale

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

Art. 1 Oggetto e finalità

Il presente protocollo ha come oggetto la costituzione di una rete territoriale tra Istituzioni

locali, Enti locali e strutture di sostegno alle donne vittime di violenza (di seguito “Rete”)

per il contrasto alla violenza contro le donne nell’ambito territoriale comunale con una

duplice finalità:

• migliorare la capacità di pianificazione strategica delle attività attraverso

l’elaborazione di strategie di medio-lungo periodo finalizzate sia alla prevenzione

del fenomeno, sia al reinserimento sociale, abitativo e lavorativo delle donne vittime

di violenza attraverso l’individuazione e la sperimentazione di metodologie di

intervento adeguati

• garantire, a livello operativo una risposta più incisiva ed efficace al fenomeno della

violenza di genere sul territorio attraverso la conoscenza e la condivisione delle

competenze e del contributo dei soggetti che operano a livello territoriale e la

promozione di strategie operative condivise

Art. 2 La Pianificazione strategica

Per la progettazione e l’elaborazione di azioni strategiche finalizzate al contrasto alla

violenza di genere sarà costituito il Tavolo per la Pianificazione Strategica, coordinato a

livello logistico ed operativo dal Comune di Livorno e composto dai seguenti soggetti della

Rete, sottoscrittori del protocollo:

la Prefettura di Livorno

la Provincia di Livorno

il Tribunale di Livorno

la Consigliera di parità

l’Università di Firenze

la Filiale di Livorno della Banca d’Italia

L’attività di pianificazione strategica è realizzata da soggetti che per la loro mission

istituzionale possono contribuire efficacemente all’elaborazione di strategie di medio lungo

periodo finalizzate sia a prevenire il fenomeno della violenza contro le donne, sia a

costruire percorsi strutturati per il reinserimento sociale, lavorativo e abitativo della donna

vittima di violenza.

Il Tavolo per la pianificazione strategica si impegna ad elaborare progetti e azioni che

siano coerenti con le seguenti finalità:

• approfondire la conoscenza del fenomeno e monitorare i dati relativi agli accessi ai

centri antiviolenza, consultori, al Pronto Soccorso (codice rosa) con il supporto

dell’Osservatorio Sociale Regionale

• progettare interventi per la formazione congiunta dei soggetti della Rete e dei loro

operatori

• progettare iniziative pubbliche di formazione, informazione, sensibilizzazione

• sostenere, consolidare e coordinare i percorsi educativi rivolti alle scuole per

prevenire e contrastare la violenza contro le donne attraverso l’educazione ai diritti

umani e al rispetto della pari dignità delle persone;

• promuovere l’avvio o il rafforzamento di interventi rivolti agli autori di violenza al fine

di prevenire i comportamenti maltrattanti o ridurne la recidiva

• promuovere azioni formative sul tema dell’educazione finanziaria

• progettare azioni mirate a favorire il reinserimento lavorativo delle donne attraverso

politiche attive del lavoro

• progettare azioni mirate a favorire l’accesso delle donne al mercato immobiliare

Fanno parte del Tavolo per la Pianificazione Strategica tutti i soggetti di cui al successivo

articolo

Art. 3 Il coordinamento operativo

Per il coordinamento operativo degli interventi sarà costituito il Tavolo per il

Coordinamento Operativo dei servizi, coordinato a livello logistico ed operativo dal

Comune di Livorno e composto dai seguenti soggetti della Rete, sottoscrittori del

protocollo:

• Questura di Livorno

• Comando Provinciale Carabinieri di Livorno

• Comando Polizia Municipale Livorno

• Azienda USL Toscana Nord Ovest

• Servizio Sociale Professionale del Comune di Livorno

• ARTI “Servizi per il Lavoro di GR-LI” con il Centro per l’Impiego di Livorno

• Associazione Ippogrifo APS (Centro antiviolenza e casa rifugio)

• Associazione Lui APS

• l’Associazione Psicosfera APS

• Associazione Randi APS (Centro antiviolenza e casa rifugio)

Il Tavolo per il coordinamento operativo si impegna in azioni coerenti con le seguenti

finalità:

• migliorare la qualità dei servizi erogati attraverso la messa in comune delle

competenze e delle procedure, favorendo il coordinamento e lo scambio di buone

prassi

• condividere procedure codificate di accoglienza e presa in carico delle vittime, di

invio delle donne a prestazioni specialistiche e/o servizi territoriali e di monitoraggio

dei percorsi delle donne al fine di sviluppare strategie operative di intervento che

permettano azioni tempestive, efficaci ed integrate a tutela della sicurezza e della

protezione delle donne e dei loro figli/e

• promuovere la conoscenza dei servizi e interventi già esistenti nell’ambito della rete

territoriale al fine di garantire una risposta omogenea, efficace e coordinata da parte

di tutti gli operatori.

• intervenire in maniera coordinata ed efficace sui singoli casi nel pieno rispetto in