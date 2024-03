(AGENPARL) - Roma, 22 Marzo 2024

(AGENPARL) – ven 22 marzo 2024 PROVINCIA PRATO

AGGIORNAMENTO 22 marzo 2024

Buone notizie per la sr 325: giovedì 28 marzo ore 14 la strada riapre a senso unico alternato per tutti i veicoli

La decisione è stata assunta a seguito dei risultati delle indagini geologiche e geofisichre effettuate negli ultimi giorni che hanno individuato la tecnica per mettere in sicurezza il fronte e riaprire a tutti mezzi. La circolazione sarà regolata da un semaforo