22 marzo – GIORNATA MONDIALE DELL'ACQUA

*ACQUA: TRA SCARSITÀ ED ECCESSI*

*CONAF: “Dobbiamo avere cura di un bene così prezioso per la vita sulla

Terra”*

Da 32 anni l’ONU ha dedicato una giornata a celebrare l’acqua, bene

fondamentale per la vita sulla Terra. Tra scarsità ed eccessi,

moltiplicatisi a causa dei cambiamenti climatici, serve l’impegno di tutti,

col fondamentale contributo dei tecnici e dei professionisti, per gestire

il cambiamento e garantirne l’accesso a tutti. Questa la posizione

dell’ordine dei dottori agronomi e dottori forestali, in occasione della

Giornata mondiale dell’acqua.

“*L’importanza di questa giornata è moltiplicata in questi tre decenni a

causa dei cambiamenti climatici, che hanno scompaginato le certezze a cui

eravamo abituati: fenomeni estremi, caratterizzati da siccità prolungate o

da precipitazioni eccessive, si sono moltiplicati e sono diventati meno

prevedibili. Dobbiamo cambiare l’approccio, basandoci su dati e conoscenze

e dobbiamo imparare a gestire il cambiamento*.” – dichiara *Monica Cairoli*,

coordinatore Dipartimento clima e ambiente del CONAF – “*L’acqua è vita,

per gli esseri umani, gli animali, le piante, è necessaria per

l’agricoltura ma è anche richiesta per altri utilizzi, talvolta in

competizione fra loro. La conoscenza dei fabbisogni, le priorità e la

pianificazione sono la base per la gestione e la salvaguardia nel medio e

nel lungo periodo*.”

“*Dati, conoscenza e innovazione sono i tre assi che muovono l’azione dei

dottori agronomi e forestali. I dati servono a dare certezze sulla

situazione, a capire le dimensioni dei fenomeni. Le conoscenze offrono la

capacità di leggere i dati e darne la corretta interpretazione*. *L’innovazione

è lo strumento che ci permette di agire, migliorando le nostre abitudini o

trovando nuove soluzioni*.” – afferma *Mauro Uniformi*, presidente

CONAF – “*Come

Ordine abbiamo il compito di essere il cardine che collega questi tre assi

e di tradurli in azioni. Per questo motivo è stretta la collaborazione con

enti di ricerca, per esempio col CREA, con la struttura commissariale per

la scarsità idrica, attraverso la partecipazione diretta a progetti di

ricerca, e il nostro impegno prosegue fino a indirizzare la formazione per

gli iscritti con viaggi studio dedicati, presentazioni di tecnologie

innovative e interventi specialistici a fiere del settore*.”

*Roma, **22 marzo 2024*

