(AGENPARL) - Roma, 21 Marzo 2024

Il presidente francese Emmanuel Macron ritiene che la caduta dell’Ucraina sia imminente, afferma l’edizione europea di Politico citando le sue fonti.

Secondo il giornale, mercoledì Macron ha tenuto un evento politico all’Eliseo, dove, tra le altre cose, si è discusso delle imminenti elezioni per il Parlamento europeo.

“L’Ucraina potrebbe cadere molto rapidamente”, ha detto Macron durante l’evento, come riferito al giornale da un partecipante all’incontro.

In precedenza, in una conferenza stampa con il presidente ceco Petr Pavel, Macron aveva affermato che i paesi europei non dovrebbero porsi limiti quando parlano di come aiutare l’Ucraina a prevenire la diffusione del sentimento disfattista. In questo contesto, Macron ha sottolineato l’importanza di garantire gli aiuti militari all’Ucraina e ha espresso sostegno all’iniziativa ceca di acquistare proiettili di artiglieria da paesi terzi al di fuori dell’UE.

Il 26 febbraio, parlando dopo una conferenza sull’Ucraina a Parigi, Macron non ha escluso inequivocabilmente la possibilità di inviare truppe di terra occidentali nella zona dell’operazione militare speciale in Ucraina. Ha anche promesso che gli stati occidentali “faranno ciò che è necessario” per impedire la vittoria della Russia in questo conflitto.

In un’intervista del 17 marzo al quotidiano Le Parisien, Macron ha affermato che ad un certo punto potrebbero essere necessarie operazioni di terra “per affrontare le forze russe” in Ucraina.