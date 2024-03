CAMERA DEI DEPUTATI: AGENDA DI DOMANI, VENERDì 22 MARZO

(AGENPARL) - Roma, 21 Marzo 2024

PRESIDENTE

📌10. Mausoleo Ardeatino. Partecipazione alla cerimonia commemorativa dell’80° anniversario dell’Eccidio delle Fosse Ardeatine

AULA

👉Interpellanze urgenti

COMMISSIONE

📌8.30_Antimafia-Comitato Gestione dei beni sequestrati_Audizione di Elbano De Nuccio, Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti ContabiliCommissioni di domani, dalle 9.45 presso l’aula della Commissione Giustizia della Camera (Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia), audizioni su cybersicurezza e reati informatici:

📍9.45 Ivano Gabrielli, Direttore del Servizio Polizia Postale e Telecomunicazioni;

📍10 Carola Frediani (in videoconferenza) e Corrado Giustozzi, esperti in sicurezza informatica (in videoconferenza);

📍10.30 rappresentanti dell’”Osservatorio Scienza, processo e Intelligenza artificiale” dell’Unione delle Camere Penali (in videoconferenza);

📍11 Antonio Angelino, ingegnere del Servizio della Sicurezza Informatica dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

📍11.30 Giovanni Melillo, procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo;

📍12 Pasquale Stanzione, presidente del Garante per la protezione dei dati personali;

📍12.30 rappresentanti di Confcommercio Trentino (in videoconferenza), rappresentanti di AIAD – federazione industrie aerospazio difesa e sicurezza (in videoconferenza) e rappresentanti di Federmanager.

🎥L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.



📌14_Audizione di Giuseppe Sanfilippo, Presidente dell’Istituto Nazionale degli Amministratori Giudiziari

📌10_Antimafia-Plenaria_Audizione di Andrea De Gennaro, Comandante generale della Guardia di Finanza

EVENTI

📌15 Convegno. “Verso il G7: le imprese e l’internazionalizzazione”

(Gruppo Misto)

📌15 Iniziativa “Giornata mondiale della poesia 2024”

(Federazione Unitaria Italiana Scrittori)