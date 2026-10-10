Audizioni Commissione David Rossi – Lunedì e martedì diretta webtv

(AGENPARL) - Roma, 10 Ottobre 2026 - La Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi svolge le seguenti audizioni:
lunedì 12 ottobre, alle ore 10.00, presso l'aula del IV piano di Palazzo San Macuto, Luca Gasparollo, comandante della Sezione di intervento operativo del RIS dell'Arma dei Carabinieri di Roma; Federico Zomparelli, comandante della Sezione di fonica e audiovideo del RIS dell'Arma dei Carabinieri di Roma e Adolfo Gregori, consulente della Commissione;
martedì 13 ottobre, alle ore 11, presso l'aula del VI piano di Palazzo San Macuto, Cristiano Vecoli, avvocato.
Gli appuntamenti vengono trasmessi in diretta webtv.