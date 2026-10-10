Formazione: Aprea (FI),: «Un Patto per il talento e la crescita di Milano per trattenere giovani e contrastare denatalità»

(AGENPARL) - Roma, 10 Ottobre 2026 - «Dobbiamo costruire una politica nazionale capace di accompagnare i giovani dalla formazione al lavoro qualificato, fino all'autonomia abitativa e alla possibilità di creare una famiglia. Un talento che non trova opportunità diventa spesso un talento che emigra». Così Valentina Aprea, esperta delle politiche della formazione e del lavoro e Responsabile del Dipartimento Istruzione di Forza Italia, intervenendo a «L'ottimismo della volontà», l'evento organizzato a Milano dal partito azzurro.
Un Programma nazionale per i talenti e un Patto per il talento e la crescita di Milano, con obiettivi misurabili e il coinvolgimento di istituzioni, università, imprese e mondo della ricerca. Sono le proposte lanciate da Valentina Aprea dal palco dell'evento.
«Milano può diventare il primo laboratorio italiano di una strategia che tenga insieme talento, crescita e natalità. Non dobbiamo limitarci ad attrarre i giovani, ma creare le condizioni perché scelgano di restare. Valorizzare un talento significa creare crescita; creare crescita significa creare lavoro e opportunità per costruire una famiglia».
(AGENPARL) - Roma, 10 Ottobre 2026 - «Dobbiamo costruire una politica nazionale capace di accompagnare i giovani dalla formazione al lavoro qualificato, fino all'autonomia abitativa e alla possibilità di creare una famiglia. Un talento che non trova opportunità diventa spesso un talento che emigra». Così Valentina Aprea, esperta delle politiche della formazione e del lavoro e Responsabile del Dipartimento Istruzione di Forza Italia, intervenendo a «L'ottimismo della volontà», l'evento organizzato a Milano dal partito azzurro.