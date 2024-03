Pubblico e Privato insieme a Remind per la ‘felicità’ della Nazione

(AGENPARL) - Roma, 20 Marzo 2024

Si è svolto, in occasione della Giornata internazionale della Felicità, l’incontro “Il valore della felicità Remind”. Lo scopo dell’iniziativa risiede nel mettere questo sentimento tra i prioritari per la tutela e il benessere delle persone, dove vivono, operano e transitano, e per favorire un approccio positivo – più inclusivo, equo e bilanciato – in relazione alla crescita personale e professionale con l’intento di uno sviluppo sostenibile economico e sociale.

Alberto Yates, Maria Bianca Farina, Paolo Crisafi, Renato Loiero e Luca Torchia durante l’esecuzione dell’Inno d’Italia

L’incontro odierno ha visto l’apertura di Paolo Crisafi Presidente Remind che ha così introdotto i lavori: “Anche nei momenti più difficili, nessuno può toglierci la dignità e la bellezza di un sorriso. Crediamo in una società qualificata nelle sue esperienze e nella crescita delle competenze professionali nei settori trainanti dell’economia nazionale, primo tra tutti quello dell’immobiliare allargato.

Ma pensiamo che senza una visione integrale della persona, senza una umanità totale che raduni valori e sentimenti, buone pratiche e idealità, non vi sia un reale percorso di sviluppo e di crescita sociale ed economica. In questo quadro di riferimento la ricerca della felicità, in un momento storico spesso caratterizzato da criticità e violenze, da guerre e sofferenze, sia questione fondamentale per offrire alla nostra Nazione una speranza nel futuro e ai nostri giovani una rinnovata spinta verso livelli via via più alti di progresso e benessere. In questo contesto metteremo a disposizione i lavori della giornata per contribuire a migliorare, laddove possibile, le attuali e future misure normative che il Governo a guida del Presidente Giorgia Meloni sta ponendo in essere per la sicurezza e il benessere di famiglie e di imprese”.

Renato Loiero

Renato Loiero Consigliere per le Politiche di Bilancio del Presidente del Consiglio: “Ringrazio l’amico e Presidente di Remind Paolo Crisafi per avermi invitato a questo incontro. Il Valore della Felicità” presuppone che la felicità sia un concetto misurabile e prima ancora classificabile in modo preciso ed oggettivo. Gli Istituti Nazionali di Statistica hanno da tempo abbandonato il Pil come unica misura dello sviluppo e del benessere di un Paese e puntano a fornire un quadro informativo più complesso ed integrato tra aspetti demografici, sociali ed economici, come nel caso degli indicatori BES e SDG prodotti dall’Istat.

D’altro canto la molteplicità dei cambiamenti se avviene in modo non sinergico e condiviso può determinare potenziali conflitti ed incoerenze come mostrato dall’approccio denominato Just Transition. È in questo terreno di grandi sfide e crescenti complessità che vanno trovati nuovi equilibri e liberate energie creative da parte delle istituzioni, delle imprese e della società civile come accade oggi in una visione di sistema di diversi settori produttivi della Nazione uniti per il bene comune”.

Maria Bianca Farina

Maria Bianca Farina Presidente Ania: “Le Assicurazioni possono contribuire alla felicità! Da sempre proteggono e supportano lo sviluppo del Paese, garantiscono quella serenità che è fondamentale per vivere bene Le assicurazioni hanno un ruolo economico e sociale fondamentale: fanno sì che i rischi che ciascuna famiglia o azienda affronta possano essere trasferiti a operatori che sanno valutarli e gestirli. Questo valore è ancora più evidente e significativo nell’attuale contesto di incertezza. Ci troviamo di fronte a trend che rendono più difficile la nostra vita: dal cambiamento climatico, ai rischi geopolitici, all’invecchiamento della popolazione.

In tale contesto, il nostro settore è pronto a offrire nuovi prodotti e supporto sempre più efficace ai clienti, con servizi che, oltre a prevedere il rimborso in caso di incidente, oggi affiancano le persone e le imprese lungo tutto il loro percorso di vita. Per essere felici dobbiamo prima di tutto individuare gli strumenti che ci consentono di vivere meglio e di essere sereni. Tra questi c’è sicuramente l’assicurazione”.

Luca Torchia

Luca Torchia Chief Communication Officer Ferrovie dello Stato Italiane: “Una città felice è una città dove ci sono le infrastrutture che mettono in collegamento le persone dove vivono, operano e transitano. Ferrovie dello Stato italiane, grazie al piano industriale decennale che ha presentato a maggio 2022 su quattro filoni industriali fondamentali può rendere felice e può contribuire alla felicità degli italiani o di chiunque ha l’opportunità e il piacere di interfacciarsi con la nostra realtà. Noi abbiamo un Polo infrastrutture, la cui industria trainante è RFI Rete ferroviaria italiana con ANAS, che come dire contribuisce allo sviluppo infrastrutturale ferroviario e stradale della Nazione attraverso 17.000 chilometri di linee ferroviarie e circa 30.000 chilometri di linee stradali ANAS.

Quando noi concluderemo il Terzo valico di Genova, e quindi il raddoppio della linea ferroviaria che collegherà in triangolo Genova-Milano-Torino-Genova, consentiremo alle persone di viaggiare in 54 minuti da Genova a Milano e viceversa. Questo vuol dire agevolare una scelta di qualità di vita diversa, perché tante persone potranno scegliere di basare la propria vita familiare personale a Genova e lavorare a Milano.”

Si è svolta una tavola rotonda alimentata da esponenti dei settori produttivi uniti dalla volontà di mettere a fattore comune competenze ed esperienze nell’ideare, realizzare, gestire e aver cura di ambienti e persone dove vivono, operano e transitano: Tommaso Accetta Presidente Giovani Remind, Antonio Ancona Segretario Remind Sicurezza Urbana e Sussidiaria; Paolo Bellini Direttore Nazionale Facile Ristrutturare; Andrea Biavati Amministratore Delegato Cover; Francesco Burrelli Presidente Anaci; Giuseppe Capicotto General Manager eFM; Giorgio Lupoi Presidente Oice; Franco Mencarelli Presidente Osservatorio delle Buone Pratiche, Andrea Migliore Presidente Reinventi; Valentina Pistolesi Direttore Affari Istituzionali e Legali 4Dharma; Massimo Santucci Consigliere di Presidenza Remind, Liana Sommaruga Amministratore Delegato Abbassalebollette.it, Alberto Yates Regional Director South EMEA Booking.com

Sono stati trattati i temi del Rotary per il sociale attraverso gli interventi di Alberto Cecchini Board Director of Rotary International e dai soci fondatori del club Rotary Roma Urbe Eterna Alberto Raggi e Fernando Cordella.

Ivano Cincinnato, Mons. Joshtrom Isaac Kureethadam, Paolo Crisafi e Renato Loiero

Hanno alimentato i lavori Ivano Cincinnato Direttore CFS – Comunicazione e Formazione Strategica e di Mons. Joshtrom Isaac Kureethadam del Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale Vaticano e Professore di Filosofia dell’Università Pontificia Salesiana che ha così concluso: “Sono felice di partecipare ad un evento così significativo come ‘Il valore della felicità Remind’ organizzato dall’amico Paolo Crisafi Presidente di Remind in occasione della Giornata internazionale della Felicità, in cui desidero sottolineare l’importanza cruciale di coltivare la felicità nelle nostre vite quotidiane. La felicità non è semplicemente un obiettivo personale da raggiungere, ma piuttosto un elemento fondamentale per il benessere individuale e collettivo. In un’epoca caratterizzata da sfide complesse e da una crescente consapevolezza delle conseguenze delle nostre azioni, soprattutto in campo ambientale, è fondamentale riconoscere che la felicità non può essere perseguibile a spese degli altri o dell’ambiente che ci circonda. Al contrario, una felicità autentica è fondata sull’ amore, sulla giustizia e sulla verità con un impegno a perseguire i valori per un mondo più equo e sostenibile. L’approccio allo sviluppo umano integrale richiede una visione olistica che includa non solo il benessere individuale, ma anche la cura del Creato e la promozione di una giustizia sociale che rispetti la dignità di ogni persona e protegga l’ambiente in cui viviamo. La felicità autentica è pertanto strettamente legata alla sostenibilità, poiché si basa su scelte e comportamenti che rispettino il limite delle risorse della Terra e promuovano l’equità tra le generazioni presenti e future. In questa ottica vi è un confronto costante con Remind per approfondire e rendere operativi i 10 Comandamenti Verdi Laudato si’”.

Hanno infine salutato i lavori:

per il Senato Maurizio Gasparri Presidente Gruppo Forza Italia: “Abbiamo vissuto con Remind molte occasioni di incontro su tematiche tecniche ed economiche. Questo momento dedicato alla felicità e al benessere dell’animo rappresenta una grande e nuova occasione di riflessione per valorizzare la nostra visione legata allo sviluppo integrale della persona. Non possiamo progettare un mondo sostenibile e migliore sotto il profilo economico e ambientale senza credere in sentimenti positivi, in valori umani saldi, ancorati alle nostre più autentiche tradizioni. Benessere fisico certo fondato su livelli di civile convivenza e dentro città e territori sempre più vivibili e attrezzati, con strutture e opere pubbliche capaci di mettere in sicurezza i nostri ambienti: ma non solo! Vogliamo donne e uomini felici, che realizzino i loro progetti di vita e, al contempo, siano adeguatamente tutelate le categorie più fragili, come anziani, bambini, diversamente abili o malati. Una visione integrale del benessere nella società, nella quale tutti possano concorrere a realizzare sogni e progetti, rispettando e valorizzando le individualità secondo principi di sana educazione e buone pratiche. Ogni persona ha il diritto di conquistare la sua felicità e vivere compiutamente aspirazioni e desideri, nuove e migliori dimensioni professionali, adeguati livelli di libera convivenza”.

“Per continuare – ha proseguito – su questa strada il Governo a guida del Presidente Giorgia Meloni e dei Vicepresidenti Antonio Tajani e Matteo Salvini è al servizio del bene comune forti dei nostri valori e delle nostre idealità. In questa attività stiamo portando avanti idee e programmi relativi ad una nuova concezione dell’abitare sempre più incentrata al benessere e alla funzionalità di cui Silvio Berlusconi è stato il precursore come Imprenditore, prima, e, poi, come Uomo di Stato e Politico. Ci stringiamo a Remind e al suo presidente Paolo Crisafi per riaffermare una visione ideale nella quale la felicità di ognuno trovi una sua compiuta realizzazione.”;

per la Camera Tommaso Foti Presidente Gruppo Fratelli d’Italia: “Grazie per l’invito, soprattutto all’amico Presidente di Remind Paolo Crisafi che, come sempre, mi coinvolge nelle sue pregevoli iniziative; non potevo mancare a salutare un’iniziativa che pone al centro la felicità messa in relazione anche allo sviluppo sostenibile, che rappresenta poi il futuro, per chi come noi crediamo che la nostra Nazione, ma più vastamente il mondo, un futuro ce lo debba avere, anche di pace, un futuro che però abbia una stella polare mettendo al centro la persona coi sui valori, coi suoi sentimenti, con le sue passioni, ma anche con le sue angosce, che indubbiamente fanno parte dell’ambito umano e che rendono ancora maggiore significato di acquisire poi la felicità, perché passare dall’angoscia alla felicità significa anche maturare un processo che non ha soltanto qualcosa di sentimentale, ma anche qualcosa di ragionato. Debbo dire che mi fa piacere che questa iniziativa rientri in un percorso valoriale che ha avuto anche il consenso del massimo magistero possibile, cioè quello del Santo Padre, così come del Presidente del Consiglio, l’onorevole Giorgia Meloni.

Il mio saluto come capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera è quello di poter realizzare in questo incontro quello che è l’obiettivo dell’incontro stesso, e cioè coniugare felicità e sviluppo sostenibile e valorizzazione della persona in quanto tale”. “Noi dobbiamo pensare – ha proseguito – che abbiamo una Nazione, una Patria, che ha principalmente un patrimonio abitativo vetusto, e soprattutto in questo ambito noi dobbiamo ipotizzare dei progetti di rigenerazione urbana che coniughino quella che è una minor emissione in atmosfera di Co2, rispetto anche però alla possibilità di avere degli spazi verdi; quindi abbiamo la necessità di ripensare un po’ le città rispetto ad un criterio che era solo quello di espandere la città ben oltre i confini tradizionali, vi sono delle città che addirittura hanno quadruplicato la loro estensione rispetto alla fine della guerra, dobbiamo anche forse renderci conto che se dobbiamo consumare meno suolo, più che pensare ad estenderci orizzontalmente, dobbiamo anche superare un vecchio retaggio che ci porta ad avere tradizionalmente il sospetto per le costruzioni verticali, e invece anche quelle possono essere una soluzione, quando però non diventano agglomerati di costruzioni verticali, ma diventano costruzioni verticali in un agglomerato di servizi che possa rendere la persona sempre e comunque al centro dello sviluppo di quell’area, di quella zona, di quelle funzioni che andiamo a localizzare nella zona”;

per il Governo Edoardo Rixi Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti: “Caro Presidente Remind Paolo Crisafi, La ringrazio per l’invito a formulare un saluto in occasione della terza tappa del percorso ‘Valore dei Valori’ Remind dedicata alla felicità. Tema che ha un solido legame con le materie legate alle funzioni istituzionali del Ministero, tra cui, infrastrutture, trasporti, edilizia pubblica. Spesso sottovalutiamo i benefici di un sistema infrastrutturale e trasportistico sicuro, moderno, efficiente, sostenibile, interconnesso fisicamente e digitalmente. Si tratta di fattori decisivi per la crescita della competitività delle imprese e quindi dell’economia del Paese, fondamentali per favorire la mobilità geografica, accorciare le distanze e ridurre le diseguaglianze sociali, garantendo lo sviluppo della persona in piena adesione ai principi Costituzionali. Obiettivi questi che aderiscono non soltanto a principi laici ed etici. Disporre di infrastrutture, trasporti ed edilizia pubblica adeguati contribuisce in modo rilevante al benessere fisico e mentale dei cittadini. Un esempio significativo è costituito dal Piano innovativo per la qualità dell’abitare (PInQuA), grazie al quale interi quartieri sono in corso di riqualificazione. Parchi ben curati offrono spazi verdi dove possiamo rilassarci, fare attività fisica e socializzare, il che ha dimostrato di avere un impatto positivo sul nostro umore e sulla nostra salute mentale.

Inoltre, un sistema di trasporto pubblico efficiente non solo riduce lo stress legato al traffico, ma anche l’inquinamento atmosferico, contribuendo così al nostro benessere generale. Quindi, è importante investire nelle infrastrutture per promuovere la felicità e il benessere delle persone. Quando le persone hanno accesso a servizi pubblici di qualità, si sentono più soddisfatte della propria vita e della propria comunità.” Vi sono stati infine gli omaggi musicali da parte della violinista Anastasiya Petryshak e del musicista Stefano Abitante.