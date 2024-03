(AGENPARL) - Roma, 20 Marzo 2024

(AGENPARL) – mer 20 marzo 2024 INDUSTRIA, S. LICHERI: CON MELONI E’ CROLLO VERTICALE, SERVONO INTERVENTI URGENTI

INDUSTRIA, S. LICHERI: CON MELONI E’ CROLLO VERTICALE, SERVONO INTERVENTI URGENTI

Roma, 20 mar. – “I dati dell’industria forniti oggi dall’Istat tracciano una fotografia dell’economia che è ben lontana dai dati trionfalistici sbandierati ieri al Senato da Meloni. Il crollo è verticale e inesorabile, è ora che la premier ne prenda atto”. E’ quanto scrive in una nota la senatrice del Movimento 5 Stelle Sabrina Licheri, capogruppo in Commissione Industria di Palazzo Madama. “Il calo a gennaio è del’1,2%, mentre – aggiunge – su base annua è arrivato al -2,4%, dati che riguardano tutti i comparti della produzione industriale a eccezione di quello energetico. Dati che sono ancor più gravi se consideriamo che si torna al livello del 2023, non c’è nessuna crescita. Il Paese – prosegue – stando sempre ai dati Istat registra una forte flessione sia per i beni di consumo sia per quelli strumentali con un trend negativo anche su base trimestrale, in netta contraddizione con le dichiarazioni ottimistiche degli industriali di appena un mese fa. Ci chiediamo, a questo punto, cosa intenda fare il Governo e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per gli italiani che stanno scontando un aumento indiscriminato dei prezzi che non fa altro che ridurre i consumi. E’ una situazione allarmante che richiede interventi urgenti sui livelli dei prezzi se vogliamo dare una possibilità al Paese di rialzare la testa”, conclude.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle