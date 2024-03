(AGENPARL) - Roma, 20 Marzo 2024

(AGENPARL) – mer 20 marzo 2024 DL ELEZIONI, COLUCCI (M5S): DA GOVERNO NORMA AD PERSONAM PER SALVARE ALCUNI CONSIGLIERI REGIONALI

ROMA, 20 marzo – “La norma salva ineleggibili è una evidente mossa ad personam, pensata per alcuni consiglieri regionali che il centrodestra vuole salvare. Non si avvertiva la necessità di questa norma interpretativa, non ci risultano contenziosi in corso. Perché poi farla solo per i consiglieri regionali e non per quelli comunali? Così si viola l’articolo 51 della Costituzione. Nel decreto Elezioni non ci sono scritti i nomi dei beneficiari di questa norma ad personam, ma noi qualche idea l’abbiamo. Così agisce il governo Meloni”.

Lo ha detto in aula alla Camera il deputato M5S Alfonso Colucci, capogruppo in commissione Affari Costituzionali.

