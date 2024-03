Comunicato – Concorso Educare alla parità di genere (scadenza 20 marzo)

(AGENPARL) – sab 16 marzo 2024 Il Movimento Donne Impresa promuove il concorso di idee per le scuole superiori

“Educare alla parità di genere e favorire la cultura d’impresa”.

Iscrizioni fino al 20 marzo. Primo premio del valore di 3mila euro.

In occasione della celebrazione del trentennale del Movimento Donne Impresa di

Confartigianato, lo stesso Movimento promuove un concorso nazionale per

sensibilizzare gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado sul tema

dell’imprenditoria femminile e sulla parità di genere nell’ambito delle micro e piccole

imprese. Il Concorso prevede la realizzazione di un video che rifletta sui valori

dell’imprenditoria femminile e sulla peculiarità delle imprese artigiane e delle micro e

piccole imprese, con l’obiettivo di accrescere l’attrattività verso i giovani.

Gli studenti potranno partecipare singolarmente o in gruppo e i video dovranno

rispettare i criteri di originalità, comunicatività e coerenza con il tema proposto.

All’Istituto scolastico dei primi 3 classificati verrà conferito un riconoscimento in

materiale didattico del valore economico rispettivamente di 3.000 euro per il primo

classificato, 2.000 per il secondo, 1.000 per il terzo.

“Il concorso rappresenta un’occasione per rafforzare la collaborazione con il mondo

della scuola per creare un clima favorevole a sostenere l’imprenditoria femminile e

diffondere una maggiore consapevolezza sul tema delle parità di genere nelle giovani

generazioni”, commenta Sabrina Pozza del Movimento Donne Impresa di

Confartigianato Vicenza.