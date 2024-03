[Comune Palermo] Rotoli. Lavori Enel. Dichiarazione di Natale Puma

(AGENPARL) – sab 16 marzo 2024 “Il 18 ed il 19 marzo non saranno operativi i lavori per conto dell’Enel

in via Papa Sergio I. E’ questo il positivo risultato di un incontro che ho

avuto con l’assessore Falzone, dove ho chiesto di intercedere per la

sospensione degli stessi in vista del preventivato aumento del traffico

veicolare in direzione del cimitero dei Rotoli per la “festa del Papà”.

Oltre a favorire il regolare transito automobilistico, la sospensione

momentanea dei lavori sarà utile per la salute dei residenti delle borgate

dell’Acquasanta ed Arenella. Per questo esprimo il mio apprezzamento per la

sensibilità dimostrata dall’assessore Falzone insieme al dirigente

Carollo”.

Lo ha detto il consigliere comunale Natale Puma

Fabio Citrano

Ufficio Stampa

Comune di Palermo