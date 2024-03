(AGENPARL) – sab 16 marzo 2024 USLNotizie

Azienda USL Toscana nord ovest: presentati i progetti formativi per gestire le emergenze e le urgenze

16 marzo 2024 – E’ stata presentata giovedì 14 marzo 2024 nell’auditorium della sede direzionale di Via Cocchi a Pisa l’offerta formativa per

gestire le emergenze e le urgenze che si presentano nelle strutture di tutto il territorio aziendale dell’Asl Toscana nord ovest.

Molti i percorsi, anche innovativi, che sono stati inseriti nel Piano Aziendale di Formazione (PAF) degli ultimi anni e di questo 2024 e che

consentono di migliorare e rendere uniformi su tutto il territorio aziendale le competenze e la capacità di gestire le situazioni critiche degli

operatori.

Questa offerta di corsi, molto ampia e variegata e che coinvolge a rotazione ogni anno quasi 4.000 operatori, si basa sul lavoro quotidiano,

appassionato e capillare di decine di istruttori e docenti, che l’Azienda, in particolare tramite il direttore sanitario Giacomo Corsini e il

direttore della Formazione Francesco Niccolai, ha voluto ringraziare nell’ambito di questa presentazione.

Coinvolti e presenti – oltre al dipartimento di Emergenza urgenza, area critica e blocco operatorio diretto da Alberto Conti e all’area Emergenza

urgenza 118, rappresentata dal direttore Andrea Nicolini – il dipartimento Materno infantile con Luigi Gagliardi e il dipartimento delle Professioni

infermieristiche ed ostetriche Andrea Lenzini.

Presenti all’incontro molti istruttori, docenti e responsabili scientifici degli eventi formativi.

A illustrare l’attività svolta nei vari settori sono stati in particolare alcuni professionisti dell’Asl.

Claudia Carloni, della struttura di Formazione, ha fornito i dati complessivi e ha parlato della Basic life support defibrillation (BLSD), ovvero

delle manovre di primo soccorso con l’impiego di defibrillatore; Sabrina Pieroni, incarico di complessità organizzativa (trasversale) per il 118, ha

approfondito i temi della formazione dei professionisti neo assunti nel settore dell’Emergenza urgenza; la responsabile del centro per la formazione

in simulazione dell’Asl Toscana nord ovest Patrizia Vannucci ha illustrato l’offerta legata alla formazione avanzata e alla simulazione, metodica

strategica e sempre più utilizzata; i medici e formatori Niccolò Puccinelli e Claudia Cristofari hanno raccontato l’esperienza dei Corsi Advanced

life support (ALS), mentre il medico dell’emergenza Edoardo Gianetti ha parlato del format innovativo costruito per la gestione delle Emergenze

traumatologiche tra ospedale e territorio; l’anestesista Elisabetta Macchia e il direttore della Pediatria di Massa Carrara Graziano Memmini hanno

presentato l’offerta formativa che si è sviluppata sulle Emergenze pediatriche, mentre la pediatra Roberta Cacciavellani ha affrontato la tematica

della Rianimazione neonatale; il direttore dell’area Emergenza urgenza 118 Andrea Nicolini ha infine approfondito le peculiarità del metodo toscano

maxiemergenze (MTM).

Nel corso della riunione sono state anche mostrate le testimonianze video di alcuni operatori, impegnati quotidianamente in prima linea, che

confermano l’importanza della formazione nel loro delicato lavoro.

In allegato alcune immagini dell’incontro del 14 marzo a Pisa

