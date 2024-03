A Reggio Emilia il seminario internazionale “The right to talk, the right to think. Teaching and research perspectives for the promotion of discussion in educational contexts”, il 18 aprile

(AGENPARL) – sab 16 marzo 2024 Oggetto: Al DESU il seminario internazionale “The right to talk, the right to think. Teaching and research perspectives for the promotion of discussion in educational contexts”

Nel quadro delle attività del Dipartimento di Eccellenza, il Dipartimento di Educazione e Scienze Umane di Reggio Emilia ospita il seminario internazionale “The right to talk, the right to think. Teaching and research perspectives for the promotion of discussion in educational contexts”, lunedì 18 marzo, dalle ore 14.30 alle ore 19.00, a Palazzo Baroni, (viale Timavo 93).

Il seminario prevede la presenza di esperti di fama internazionale che hanno approfondito da molteplici prospettive teorie e pratiche legate alla discussione e all’argomentazione in contesti educativi. Un approfondimento sull’insegnamento dialogico che appare particolarmente urgente, vista la sua centralità nei processi di formazione docenti, per le molteplici potenzialità rispetto agli esiti di apprendimento e per contrastare efficacemente i nuovi analfabetismi.

Tra gli ospiti il Prof. Ian Wilkinson, Docente presso il Department of Teaching and Learning della Ohio State University (USA), professore onorario presso la School of Curriculum and Pedagogy dell’Università di Auckland, in Aotearoa, Nuova Zelanda, uno dei massimi esperti mondiali dell’insegnamento dialogico e delle strategie dell’adulto per sostenere il confronto dei punti di vista, l’argomentazione tra pari e la comprensione profonda dei testi.

Sono previsti gli interventi di Carlo Altini (Unimore): “Argomentazione filosofica e opinione pubblica in uno spazio democratico”, Marina Santi (Università di Padova): “Tra il diritto di parlare e pensiero responsabile. Una tripla prospettiva sull’argomentazione in fair communities”, Cristian Fabbi (Reggio Children, UNICEF): “Pensiero critico e costruzione di pace nella scuola dell’infanzia”, Ian Wilkinson (The Ohio State University, USA): “Supportare gli insegnanti nel coinvolgimento degli studenti nell’argomentazione Discorso, testi e strumenti”, Serena Goracci: “La discussione come strategia per sviluppare l’apprendimento nel campo delle scienze”, Michele Flammia, Franco Passalacqua (Università Milano Bicocca): “Insegnare il dialogo per imparare a ragionare: ART come strumento per lo sviluppo professionale” e Maria Elena Favilla, Michela Maschietto (Unimore): “ Sviluppare le abilità argomentative degli studenti di Scienze della Formazione Primaria per migliorare le abilità argomentative dei futuri alunni”.

Nella mattinata (10.30 -13.00) si terrà un workshop per dottorandi e ricercatori sul tema dell’analisi della discussione in contesti educativi, a cura del Prof. Ian Wilkinson e del gruppo di ricerca coordinato dalla Prof.ssa Chiara Bertolini.

