PONTE STRETTO, MORFINO (M5S): FARSA COLOSSALE, OPERATO SALVINI LASCIA SGOMENTI

ROMA, 14 MAR. – “Ma il Ministro Salvini ha letto e studiato le 51 pagine della relazione del comitato scientifico del ponte sullo stretto per valutare la sua fattibilità o si è fermato solo alla copertina? Le osservazioni di fatto sbertucciano l’aggiornamento del progetto del ponte sullo Stretto. In tutto sono 68, che indicano un messaggio chiaro: è tutto da rifare. Siamo di fronte a una farsa colossale, con un ministro convinto che i lavori partano tra pochi mesi, cosa a cui non crede larga parte della Lega e degli altri parlamentari di Centrodestra, che infatti non sono così convinti dell’operato di Salvini. In tutto questo l’aggiornamento del progetto per noi comuni mortali non è accessibile, la società Stretto di Messina fa fioccare le consulenze e la disperazione di chi vedrà la propria casa espropriata non viene affatto ascoltata. La Meloni su tutto ciò non ha nulla da dire? Mi spiace solo che tanti siciliani abbiano dato la propria fiducia e messo il futuro dei propri figli in mano ad incompetenti .” Così in una nota la deputata siciliana del M5s Daniela Morfino.

