(AGENPARL) – gio 14 marzo 2024 Malattie rare: identificati i fattori predittivi che possono portare alla ripresa delle funzioni

endocrine in pazienti maschi con ipogonadismo ipogonadonatropo congenito

L’Università Statale di Milano e l’IRCCS Istituto Auxologico Italiano hanno partecipato a uno studio

internazionale che ha preso in esame la più ampia casistica mai analizzata finora di pazienti

maschi con Ipogonadismo Ipogonadotropo Congenito (CHH) che hanno avuto una ripresa

spontanea della funzione testicolare. La ricerca ha evidenziato che i soggetti con normale senso

olfattivo, senza gravi alterazioni dello sviluppo sessuale alla nascita, con sviluppo puberale non

completamente bloccato e senza alterazioni genetiche nei geni responsabili della malattia, hanno

una maggiore probabilità di sviluppare una ripresa spontanea della funzione testicolare. La ricerca

è stata pubblicata sulla prestigiosa rivista internazionale The Lancet Diabetes and Endocrinology.

Milano, 14 marzo 2024 – Mancanza di sviluppo puberale, infertilità e talora assente o ridotta

capacità olfattiva sono i tratti clinici distintivi dell’ipogonadismo ipogonadonatropo congenito

(CHH), una malattia endocrina rara la cui reale prevalenza nei maschi non è completamente nota

ma recentemente stimata in circa 1:30.000 e che una volta diagnosticata necessita di specifiche

terapie variabili a seconda dell’età e delle condizioni del paziente.

Uno studio internazionale, che ha coinvolto l’Università Statale di Milano e l’IRCCS Istituto

Auxologico Italiano insieme a centri di riferimento americani, basiliani, inglesi e francesi,

pubblicato sulla rivista The Lancet Diabetes and Endocrinology, ha identificato i fattori che possono

predire una ripresa spontanea delle funzioni endocrine anche diversi anni dopo il mancato sviluppo

puberale. Fino ad oggi, infatti, si sapeva solo che questa condizione, nota come CHH reversal, si

manifestava in una percentuale variabile tra il 5% e il 10% di pazienti a seguito di un periodo di

trattamento lungo anche diversi anni.

La ricerca non solo ha preso in esame, attraverso dati clinici anonimizzati, 87 casi, che rappresentano

la più ampia casistica di pazienti CHH reversal mai descritta in letteratura, ma si è anche basata su

un metodo statistico innovativo chiamato Latent Class Mixture Modelling (LCMM) o modellazione

della miscela di variabili latenti. LCMM è un approccio statistico emergente e potente per ottenere

informazioni sempre più approfondite dai dati. In particolare, aiuta a scoprire sottogruppi nascosti,

identificare eterogeneità non altrimenti osservate e a modellare relazioni complesse che

diversamente andrebbero perse.

“Questo approccio ha permesso di categorizzare i nostri pazienti e in particolare di identificare, per

la prima volta, due distinte classi di soggetti con CHH reversal sulla base del volume testicolare

medio, della presenza di micropene e dei livelli circolanti di FSH, ovvero il dosaggio di un ormone

ipofisario importante per la stimolazione dell’attività testicolare. D’altro canto, ci ha anche permesso

di identificare dei fattori predittivi di forme reversal. Infatti dai nostri risultati emerge che i pazienti

CHH con normale senso olfattivo,, senza gravi alterazioni dello sviluppo sessuale alla nascita, con

sviluppo puberale non completamente bloccato e senza alterazioni genetiche nei geni causativi

noti per CHH hanno una maggiore probabilità di sviluppare una successiva ripresa spontanea della

funzione testicolare anche diversi anni dopo il mancato sviluppo puberale e quindi rientrare nei casi

di CHH reversal” spiega Marco Bonomi, Professore di Endocrinologia dell’Università Statale di

Milano e responsabile del Centro di Endocrinologia Ginecologica e Andrologica dell’IRCCS

Auxologico.

“Risultati di particolare importanza” continua Bonomi, “perché ci avvicinano sempre più a una

medicina di precisione, individualizzata sul singolo paziente e, d’altro canto, sono un chiaro esempio

di medicina traslazionale, dove dalla ricerca si passa alla cura del paziente. Il prossimo passo sarà

capire sempre meglio e sempre di più i meccanismi molecolari che sono alla base di queste forme

reversal e anche su questo fronte si stanno portando avanti studi in vitro e in vivo con questa

finalità”.

“Un sentito ringraziamento va a tutti i pazienti che hanno acconsentito all’impiego dei loro dati

clinici anonimizzati per fini di ricerca e che hanno quindi permesso di raggiungere i risultati ora

pubblicati che andranno a vantaggio della diagnosi e della cura di altri pazienti con questo stesso

difetto endocrino raro nonché altri pazienti con forme più comuni di ipogonadismo ipogonadotropo

come quelle funzionali, spesso presenti nel soggetto adulto dismetabolico obeso”, conclude il

professor Luca Persani, ordinario di Endocrinologia dell’Università Statale di Milano e direttore

del Dipartimento Endocrino-Metabolico di IRCCS Auxologico, che ha cofirmato il lavoro insieme a

Biagio Cangiano (ricercatore di UNIMI e Auxologico) e Luca Giovanelli (endocrinologo e dottorando

di ricerca).

