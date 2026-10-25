Centrosinistra, Bonelli (AVS): “Abbiamo perso la pazienza. Schlein e Conte, vediamoci la prossima settimana

(AGENPARL) - Roma, 25 Ottobre 2026 - Conte, vediamoci la prossima settimana"*
Roma, 24 ottobre 2026 – «AVS ha perso la pazienza. Da settimane, insieme a
Nicola Fratoianni, chiediamo un incontro tra le forze del centrosinistra
per definire il programma comune. Ma quando arriva il momento di stringere,
le disponibilità diventano meno chiare. Allora proponiamo noi una data:
vediamoci la prossima settimana. Schlein e Conte ci dicano quando possiamo
riunirci. Non siamo disposti ad assumerci la responsabilità di ulteriori
rinvii».