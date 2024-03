Comunicato Stampa 452/2024 ZLS PORTO DI VENEZIA – RODIGINO. ZAIA SCRIVE AL GOVERNO. “BENE IL DECRETO PER LA GOVERNANCE. ORA, PER RENDERE ATTRATTIVO IL TERRITORIO, NECESSARIO IL FINANZIAMENTO”

(AGENPARL) – gio 14 marzo 2024 Oggetto:

Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia – Rodigino, istituita con DPCM 5 ottobre 2022.

Proposta di nomina del Comitato di indirizzo, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del DPCM 4 marzo

2024.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Giorgia Meloni

e p. c.

Al Ministro per gli Affari Europei, il

Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR

Raffaele Fitto

Egregio Presidente,

desidero in primo luogo esprimerLe, a nome mio e della Regione che rappresento, un sentito

ringraziamento per aver dato corso all’adozione del DPCM che, come disposto dal DL 30 aprile

2022, n. 36 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 79/2022), ridefinisce le modalità di

funzionamento e di governance delle Zone Logistiche Semplificate (ZLS).

I cittadini e le imprese del Veneto aspettavano da tempo tale provvedimento, in assenza del

quale non era possibile dare piena operatività ad uno strumento che costituisce un’opportunità di

sviluppo dall’enorme potenziale.

Il DPCM adottato lo scorso 4 marzo ha dunque consentito di riprendere un percorso la cui

prossima fondamentale tappa è rappresentata dalla nomina del “Comitato di indirizzo” quale

“soggetto per l’amministrazione della ZLS”.

In ossequio a quanto previsto, in particolare, dall’art. 10, comma 1, del predetto DPCM, sono

dunque a proporre la nomina di tale Comitato, secondo la composizione prevista dal citato articolo.

A tal fine evidenzio che sono ricompresi nell’area della ZLS Porto di Venezia – Rodigino

territori afferenti alla Città Metropolitana di Venezia e alla Provincia di Rovigo, con specifico

riferimento ai seguenti Comuni: Venezia, Chioggia, Bagnolo di Po, Bergantino, Bosaro, Calto,

Canaro, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Gaiba, Melara,

Occhiobello, Polesella, Rovigo, Salara, Stienta, Trecenta.

Colgo l’occasione per segnalare la necessità di garantire, anche per l’esercizio 2024 e comunque

per tutta la durata della ZLS, la disponibilità di risorse a valere sul credito d’imposta per

investimenti in beni strumentali di cui all’articolo 1, commi 98 e ss. della legge 28 dicembre 2015,

n. 208.

Il Presidente

Confido di poter contare sul Suo prezioso appoggio affinché possa essere celermente

perseguito l’obiettivo di garantire efficacia operativa alla ZLS Porto di Venezia – Rodigino,

mediante l’istituzione del Comitato d’Indirizzo e la copertura finanziaria degli strumenti

agevolativi ad essa correlati.