AUN 14 MARZO 2024 (pag.4)

(AGENPARL) – gio 14 marzo 2024 *manutenzione corsi d’acqua, assessore melasecche: approvato piano

interventi prioritari e stanziati 1,5 milioni di euro; lavori da concludere

entro dicembre 2024*

(aun) – Perugia, 14 mar. 024 – La Giunta regionale, su proposta

dell’assessore Enrico Melasecche, ha approvato il Piano degli interventi

per il ripristino dell’officiosità idraulica del reticolo idrografico

regionale per l’anno 2024, e ha stanziato per la sua esecuzione 1,5 milioni

di euro.

Di questi, 1,4 milioni sono assegnati ai Consorzi di bonifica (Consorzio

Bonificazione Umbra, Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, Consorzio per la

Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia) per lavori di

manutenzione sui fiumi Topino ed affluenti, Nera ed affluenti, Chiani e

Paglia e loro affluenti, sul torrente Formanuova (emissario del lago

Trasimeno) e sul fiume Tevere, mentre 40mila euro sono destinati al

Comune di Gubbio per lavori sul torrente Camignano e i restanti 60mila euro

per opere di competenza regionale sul Tevere nel territorio di Città di

Castello.

“La prevenzione, svolta anche attraverso una manutenzione costante dei

corsi d’acqua, è indispensabile per contrastare gli effetti di eventi

alluvionali straordinari come quelli che hanno colpito a più riprese varie

zone del territorio regionale. La Regione – afferma l’assessore – oltre ad

attivarsi per il reperimento delle risorse necessarie per le grandi opere

di mitigazione del rischio idrogeologico, come abbiamo fatto con successo

per portare a compimento l’intero progetto di messa in sicurezza del Topino

e dell’area dell’ospedale di Foligno, si è fatta carico direttamente degli

interventi di manutenzione idraulica per il ripristino dei tratti dei corsi

d’acqua che versano in inidonee condizioni di conservazione”.

“Quotidianamente – prosegue – pervengono da parte di Comuni, enti e

cittadini richieste di intervento immediato sul reticolo idrografico e

sulle opere idrauliche. C’è una attenta e puntuale attività di monitoraggio

e di controllo svolta dal servizio di polizia idraulica. Gli interventi

ricompresi nel Piano – spiega – sono quelli individuati come prioritari

sulla base dei rapporti e delle segnalazioni”.

“Con risorse proprie del bilancio regionale – aggiunge l’assessore – è

possibile intervenire per risolvere le problematicità maggiori, provvedendo

in particolare al ripristino dell’officiosità idraulica nei tratti dove

sono presenti abitati, attività economiche e produttive, in quelli

perimetrati a pericolosità e a rischio idraulico e dove ci sono ponti ed

altre opere trasversali che versano in cattivo stato di manutenzione”.

La Giunta regionale ha stabilito che i lavori dovranno essere conclusi e

rendicontati entro il 31 dicembre 2024.