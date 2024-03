(AGENPARL) – mer 13 marzo 2024 POVERTA’, APPENDINO (M5S): MELONI HA MENTITO

POVERTA’, APPENDINO (M5S): MELONI HA MENTITO

Roma, 13 mar. – “Ci fossimo trovati sei mesi fa a commentare queste notizie sugli imprenditori che non trovano personale da assumere ci sarebbe stato un esponente della maggioranza che avrebbe detto che la colpa era del reddito di cittadinanza. Ora possiamo dire con chiarezza che non è colpa del reddito di cittadinanza perché non c’è più.” Ha dichiarato Chiara Appendino intervenendo a ‘Tagadà’ su La7. “Porto l’esempio della mia città: a Torino nell’ultimo anno sono aumentate dell’11% le persone con difficoltà economiche e secondo l’ultimo rapporto Caritas circa 27mila cittadini sono in povertà assoluta e il 25% di chi chiede aiuto è un ex percettore del Reddito di cittadinanza. Giorgia Meloni aveva promesso che dopo la cancellazione del Reddito di cittadinanza avrebbe sostenuto i più fragili dando una prospettiva di lavoro a tutti gli altri, invece solo a gennaio 450mila nuclei con minori, anziani e disabili che prendevano il Reddito sono rimasti senza sostegno, mentre i famosi corsi di formazione per gli “occupabili” sono totalmente insufficienti. Ha mentito e non rispettato le promesse.” Ha concluso la Deputata.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle