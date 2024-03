(AGENPARL) – mer 13 marzo 2024 IA, M5S: PERICOLOSA ESCLUSIONE SISTEMI MILITARI E DUAL-USE DA REGOLAMENTO UE

ROMA 13 MAR – “La legge europea sull’intelligenza artificiale approvata oggi dal parlamento europeo, con l’astensione del Movimento 5 Stelle, non ci convince per vari motivi. Tra questi l’esplicita esclusione dal regolamento per i sistemi di IA per scopi militari, di difesa o di sicurezza nazionale che, a nostro giudizio, sono quelli che presentano i profili di rischio maggiori per il rispetto delle libertà civili e dei diritti umani. Lasciare alle legislazioni nazionali la regolamentazione di queste tecnologie, così come di quelle dual-use, significa rinunciare a una regolamentazione uniforme aprendo la strada a una pericolosa differenziazione su base nazionale”.

Lo dichiarano i parlamentari M5S delle commissioni Difesa e Politiche Ue di Camera e Senato.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle