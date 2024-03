(AGENPARL) – mer 13 marzo 2024 ENERGIA BENE COMUNE, TREVISI (M5S): INIZIATIVA NEL SOLCO DELLA DIRETTIVA CASE GREEN, GOVERNO NON BATTA LA FIACCA

ENERGIA BENE COMUNE, TREVISI (M5S): INIZIATIVA NEL SOLCO DELLA DIRETTIVA CASE GREEN, GOVERNO NON BATTA LA FIACCA

ROMA, 13 MAR. – “L’odierna iniziativa “Energia bene comune” in Senato è stata l’occasione per affrontare il tema delle politiche energetiche alla presenza di esperti e prestigiose realtà finanziarie, oltre agli “amici” del M5s Roberta Lombardi, Alfonso Bonafede e Dario Tamburrano. Un’iniziativa che si è inserita con tempismo perfetto in uno degli argomenti più dibattuti nell’agenda politica di questi giorni: la direttiva “Case green” licenziata dall’Europarlamento. L’efficientamento energetico degli edifici è un tassello cruciale di quella transizione energetica che, secondo noi del M5s, va affiancata a “rivoluzioni” decisive come quella del reddito energetico, del maggiore impulso alle rinnovabili e delle comunità energetiche. Proprio su queste ultime ci siamo soffermati stamane sulla necessità di una maggiore semplificazione burocratica, da abbinare a un nuovo impulso economico per renderle più accessibili. Gran parte delle proposte sono già tradotte in disegni di legge da me presentati, sui quali purtroppo la maggioranza continua a battere la fiacca. Come abbiamo visto in questi giorni, l’Europa sta prendendo una direzione chiara, ed è importante che il governo Meloni lo comprenda, operandosi perché l’Italia non regali agli altri paesi un gap di competitività sul fronte energetico”. Così in una nota il senatore M5s Antonio Trevisi.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle