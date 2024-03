(AGENPARL) – mer 13 marzo 2024 BASILICATA, LOMUTI (M5S): “LACERENZA PROFILO DI GRANDE SPESSORE”

Roma, 13 mar. – “Domenico Lacerenza è il candidato di un’ampia coalizione progressista che ha messo a punto un programma serio, condiviso e unitario per far voltare pagina alla Basilicata. Si tratta di un profilo di grande spessore, un medico e dirigente che ha ben chiaro quanto la sanità pubblica e il diritto alla salute siano una proprietà per i cittadini lucani. Si tratta del profilo giusto per questa sfida: il M5S sostiene la sua candidatura con entusiasmo e siamo certi possa essere l’interprete giusto per la nostra comune battaglia”. Lo scrive in una nota Arnaldo Lomuti, Deputato lucano del Movimento 5 Stelle.

