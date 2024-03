(ACON) BASAGLIA. PELLEGRINO (AVS): VISIONARIO PROTAGONISTA DEL ‘900 ITALIANO

(AGENPARL) – mer 13 marzo 2024 (ACON) Trieste, 13 mar – “Franco Basaglia nasceva cent’anni fa

sotto l’ombra cupa del fascismo, culminato proprio in quell’anno

con il delitto Matteotti”.

Cos? in una nota la consigliera regionale Serena Pellegrino

(Alleanza Verdi e Sinistra), che prosegue: “Conclusasi la seconda

guerra mondiale e nella ritrovata democrazia sancita dalla

Costituzione antifascista, il giovane e brillante medico

psichiatra cerc? di fare carriera all’interno dell’Universit?.

Accusato di essere troppo filosofo, gli venne offerta la

direzione del manicomio di Gorizia, proposta che accett?. Forte

del suo pensiero e dell’idea che fosse possibile una cura diversa

del malato rispetto alla contenzione fisica, all’elettroshock e

all’internamento, inizi? a costruire i presupposti per ridare

umanit? e dignit? alle persone internate in manicomio”.

“Gli strumenti sostanzialmente da lui utilizzati – prosegue la

consigliera – furono la forza della Costituzione antifascista, la

possibilit? di usare il potere senza infrangere le leggi,

utilizzandolo per? per affermare il principio di umanit? nelle

cure e in ultimo, ma non ultima, l’utopia. Basaglia, in un clima

di fervido fermento culturale dove il dibattito politico-sociale

sviluppava una coscienza sociale in vari aspetti della vita

civile e personale dei cittadini, si inserisce perfettamente nel

dibattito pubblico riuscendo a sollecitare le coscienze

attraverso la possibilit? di riconoscere la follia come parte

integrante e necessaria di ogni societ?, dando pieno diritto di

cittadinanza a coloro che soffrivano di disagio mentale”.

“Gli anni ’60, passando dal ’68 – prosegue l’esponente di

Opposizione -, sono stati prodromi di una stagione unica di

conquiste per i diritti fondamentali della persona quali il

divorzio, l’aborto e lo statuto dei lavoratori. Sono stati anni

caratterizzati dal decisivo passo avanti delle donne in societ?,

con la nomina della prima donna magistrato e mettendo in

discussione, dal punto di vista culturale, tutte quelle regole

che la societ? patriarcale e fascista aveva promulgato”.

“Su questo terreno fertile si innestano la legge 180/1978, pi?

comunemente detta legge Basaglia, e in seguito la 833/1978 con

cui si ? istituito il Servizio sanitario nazionale, attraverso il

quale viene sancito il concetto di salute inteso come

fondamentale diritto dell’individuo e interesse della

collettivit?. L’avventura ‘basagliana’ – incalza Pellegrino – si

pu? considerare non soltanto rivoluzionaria, ma anche come

l’espressione pi? alta di quell’iniziativa popolare che dal basso

riusc? a far scricchiolare e poi demolire l’istituzione totale

del manicomio, emblema di una societ? oscurantista e bigotta”.

“Basaglia – conclude la consigliera di Avs – rappresenta la

rivoluzione gentile dettata dalla forza della ragione e della

libert? come principio fondamentale scritto nella Costituzione,

che prende forma come elemento di consapevolezza culturale su pi?

versanti della vita dei cittadini. In altre parole, Franco

Basaglia, con la sua azione politica e sociale volta a ridare

dignit? ai malati mentali, ha ridato dignit? a tutti noi,

restituendo pezzetti di libert? e consapevolezza ad ogni

cittadino della Repubblica, venendo consacrato come uno dei

maggiori pensatori e protagonista del ‘900 italiano”.

