“Dalla terra al pane”: l’evoluzione del frumento-VENERDì 15 MARZO AULA MAGNA UNISS ORE 16.00

Il 15 marzo all’Università di Sassari convegno con l’Accademia dei Georgofili

12 marzo 2024

SASSARI. L’Università degli studi di Sassari e l’associazione culturale Accademia Sarda del Lievito Madre organizzano per venerdì 15 marzo in aula Magna un incontro intitolato “Dalla terra al pane” assieme alla prestigiosa Accademia dei Georgofili (sezione Centro-Ovest). Si comincia alle 16.00 con i saluti del Magnifico Rettore, Gavino Mariotti, del direttore del Dipartimento di Agraria, Ignazio Floris, e del Presidente dell’Accademia delle Tre Età, Antonio Pazzona.

Il pomeriggio sarà dedicato a una riflessione sull’evoluzione della filiera del pane dagli anni Sessanta a oggi. Verrà discussa l’importanza del lievito madre e del frumento duro nel processo produttivo dei pani tradizionali e il ruolo delle collezioni per la salvaguardia della biodiversità microbica; non mancherà il racconto antropologico legato a questo alimento e l’esame dei mercati locali e globali.

La collezione microbica dell’Università di Sassari MicroBioDiverSar (MBDS)