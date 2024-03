Aun 12 mar. 024 (pag 3)

(AGENPARL) – mar 12 marzo 2024 *Sicurezza stradale, incontro con gli studenti tifernati organizzato da

Fondazione Michele Scarponi e Associazione Il Mosaico. Assessore

Melasecche: lavoriamo per migliorare strade e potenziare i collegamenti

ferroviari, ma ognuno deve sentirsi responsabile e dare il proprio

contributo per la sua sicurezza e quella degli altri*

(aun) – Città di Castello, 12 mar. 024 – Una serie di incontri per parlare

di sicurezza stradale agli studenti, trasformando il dolore in un impegno

concreto. È l’iniziativa promossa dall’associazione “Il Mosaico”, insieme

alla Fondazione Michele Scarponi, in ricordo delle giovani vite spezzate in

un incidente stradale nel dicembre 2022 a San Giustino, tra cui Nico Dolfi,

membro dell’associazione. Un impegno, quello della famiglia Scarponi e

dell’Associazione “Il Mosaico”, che è esempio di resilienza e

determinazione nel cercare di trasformare il dolore in azione positiva.

Questa mattina, al Nuovo cinema di Città di Castello, si è svolto

l’incontro con gli studenti delle scuole superiori tifernati, al quale

hanno preso parte tra gli altri l’assessore regionale alle Infrastrutture e

Trasporti, Enrico Melasecche, e il Magnifico Rettore dell’Università degli

studi di Perugia, Maurizio Oliviero.

Introdotto dal presidente dell’associazione “Il Mosaico”, Carlo Reali,

durante l’incontro sono state portate alcune toccanti testimonianze. Il

ricordo di Nico è vivo tra coloro che lo conoscevano, come Gaia, sua amica

e compagna di classe, che con affetto e nostalgia ha condiviso le qualità

che lo rendevano un punto di riferimento nella scuola e nella comunità.

È stato Marco, il fratello di Michele Scarponi, campione di ciclismo

morto nel 2017, a ricordarne lo spirito di sacrificio e il suo ruolo di

gregario nel ciclismo professionistico.

Il vicepresidente dell’associazione “Il Mosaico”, Luca Panichi, ex

ciclista ora costretto su una sedia a rotelle a causa di un incidente

stradale, ha parlato dell’importanza di sensibilizzare sulla sicurezza

stradale e di rendere le strade accessibili a tutti. La sua testimonianza è

stata un monito sulla necessità di un cambiamento radicale nella nostra

percezione e nel nostro comportamento sulle strade.

“Sul fronte della sicurezza stradale – ha evidenziato l’assessore

regionale Enrico Melasecche – sono stati fatti molti passi in avanti in

questi ultimi anni. Sono stati realizzati e sono in corso importanti

interventi di riqualificazione della rete viaria, e sono stati

potenziati e in via di ulteriore potenziamento i collegamenti ferroviari.

Ma tutto questo non basta – ha detto rivolto agli studenti – e ringrazio il

presidente Reali, la Fondazione Scarponi e tutti i dirigenti scolastici che

hanno consentito questa mattinata di riflessione su un tema fondamentale.

La sicurezza dipende da ognuno di noi. Ognuno deve sentirsi responsabile

della propria condotta e della sicurezza sua e degli altri. Crediamo in

quello che potete fare e farete. Aiutiamoci perché i fatti dolorosi come

quelli che abbiamo ricordato oggi accadano sempre di meno o non accadano

più”.

L’Università di Perugia, con le parole del Magnifico Rettore Maurizio

Oliviero Maurizio si unisce a questo appello, sottolineando l’importanza di

affrontare il mondo con coraggio e consapevolezza. Le generazioni presenti

e future devono camminare insieme, affrontando le sfide della sicurezza

stradale con determinazione e impegno.

In questo momento di dolore e riflessione – è stato detto – ci uniamo a

tutti i familiari e ai cari delle vittime nel ricordo delle vite perdute e

nell’impegno per un futuro in cui ogni strada sia un luogo di sicurezza e

protezione per tutti.

*//in allegato tre immagini dell’incontro*