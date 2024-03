+++FESTIVAL ECONOMIA DI TRENTO: Dagli appuntamenti internazionali al Tour nelle Scuole e Università

(AGENPARL) – lun 11 marzo 2024 Carissimi, domani martedì 12 marzo alle 18.00 si terrà a Berlino la 3° e ultima tappa di Road To Trento, il ciclo di appuntamenti internazionali del Festival dell’Economia di Trento, e subito dopo, mercoledì 13 marzo, prenderà il via il tour nelle scuole e università italiane.

FESTIVAL DELL’ECONOMIA DI TRENTO:

Dall’estero alle università italiane, prosegue il percorso di avvicinamento alla 19esima edizione del Festival:

* A Berlino l’ultima tappa degli incontri internazionali “Road to Trento”

* A Perugia la prima tappa del tour nelle scuole e università italiane

Dopo Nuova Delhi in India e Londra nel Regno Unito, la terza tappa di Road to Trento 2024, ciclo di appuntamenti internazionali del Festival dell’Economia di Trento, si terrà martedì 12 marzo a Berlino alle ore 18.00, organizzato dal Gruppo 24 ORE in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia in Germania e con il supporto dell’Istituto dell’Economia Tedesca.

Dopo aver esaminato le opportunità di business con la più forte delle economie emergenti, quella indiana, e dopo aver analizzato le prospettive di partenariato tra Italia e Regno Unito sulla più rivoluzionaria delle innovazioni che trasformerà il nostro lavoro e le nostre economie, quella dell’intelligenza artificiale, Road su Trento si sposta in Germania per individuare le strategie di cooperazione che Italia e Germania possono mettere in campo per far progredire il mercato unico europeo.

Si intitola infatti “Prospettive per il mercato comune europeo nel commercio globale: asset strategici delle economie tedesca e italiana” l’incontro del 12 marzo che, preceduto da due round-table a porte chiuse dedicate alla transizione energetica e alla finanza per la transizione, analizzerà il forte impatto che ha avuto l’attuale rivoluzione industriale, il green deal e la transizione energetica sulle economie tedesca e italiana e sulle loro relazioni commerciali bilaterali, per poi discutere su quale possa essere il ruolo del mercato comune europeo in questo processo.

Alle ore 18.00 avrà luogo la sessione plenaria aperta dall’Ambasciatore d’Italia in Germania Armando Varricchio e dall’Amministratrice Delegata del Gruppo 24 ORE Mirja Cartia d’Asero. Seguirà l’intervento di Michael Hüther, Direttore e Membro del Presidio dell’Istituto per l’Economia Tedesco, che presenterà i risultati delle due roundtable del primo pomeriggio che saranno oggetto poi di discussione da parte dei due rappresentanti dei Governi di Italia e Germania e di due rappresentanti del mondo delle imprese dei rispettivi Paesi: Paolo Casalino, Direttore Generale Politiche Industriali, Ministero Italiano delle Imprese e del Made in Italy, Kirsten Scholl, Direttrice del Dipartimento europeo del Ministero Federale per gli Affari economici e la Protezione climatica del Governo tedesco (BMWK), Raffaele Langella, Direttore Generale Confindustria e Tanja Gönner, Direttrice Generale BDI, a cui si aggiungerà il punto di vista di un’impresa italiana con Maria Anghileri, Chief Operating Officer, EUSIDER Group. Sarà possibile seguire l’incontro in streaming previa registrazione sul sito dell’evento all’indirizzo 24oreventi.com/spinoffgermania

Dopo i tre appuntamenti internazionali di Road to Trento, il percorso di avvicinamento alla 19esima edizione del Festival dell’Economia di Trento, organizzata per il terzo anno consecutivo dal Gruppo 24 ORE e Trentino Marketing per conto delle istituzioni trentine dal 23 al 26 maggio 2024, proseguirà con un tour nelle università e scuole italiane.

Primo appuntamento il 13 marzo all’Università degli Studi di Perugia, presso il Dipartimento di Economia, a seguire il 18 marzo al CUOA Business School di Vicenza (Altavilla Vicentina), il 20 marzo alla Bologna Business School mentre il quarto appuntamento sarà presso il Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Milano il 26 marzo.

Il Direttore del Sole 24 Ore e Presidente del Comitato Scientifico del Festival, Fabio Tamburini, illustrerà alla comunità di studenti e docenti i fronti su cui verrà declinato il tema individuato per l’edizione 2024, “QUO VADIS? I dilemmi del nostro tempo”. Come affrontare la sfida dei cambiamenti climatici? Lo sviluppo economico vincerà la partita contro la stretta necessaria a battere l’inflazione? Il debito pubblico elevato finirà per destabilizzare l’autorità degli Stati? La transizione energetica è realizzabile nei tempi stretti dettati dall’Occidente? L’inverno demografico finirà per travolgere i sistemi di welfare? Populismi e democrazie sono conciliabili? Sono alcune delle grandi questioni del nostro tempo che il Festival dell’Economia di Trento proverà ad affrontare con alcune tra le menti più brillanti del mondo accademico, economico, scientifico e politico a livello nazionale ed internazionale.