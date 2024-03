(AGENPARL) - ROMA, 11 Marzo 2024 - CAMERA DEI DEPUTATI: AGENDA STAMPA DI DOMANI, MARTEDì 12 MARZO

AULA

📌9,30 Interrogazioni

📌 12 dichiarazioni di voto e voti su mozioni Automotive. A seguire dl imprese strategiche, pdl Codice della strada, con votazioni

COMMISSIONI

📌9.15_Bilancio – Attuazione PNRR: audizioni (10.15 ANAC, 11.15 Confindustria)

📌10_Affari costituzionali – Audizioni di costituzionalisti sull’autonomia differenziata (De Minico, Staiano, Guzzetta)

📌Dopo le 10.15 e poi 14_Trasporti – Audizioni sull’alienazione di una quota della partecipazione del MEF nel capitale di Poste Italiane

📌11_Cultura – Audizioni sulla tutela del diritto d’autore nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale

📌13.30_Difesa – Concessione della medaglia d’oro al valor militare alla memoria dei caduti italiani di Nassiriya (referente, previste votazioni)

📌13.40_Ambiente – Audizione di Irene Priolo, Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, sulla ricostruzione nei territori interessati dagli eventi alluvionali

📌14_Finanze – Audizione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Roberto Alesse, su evasione IVA-accise sui carburanti

📌14.05_Ambiente – Audizione del Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, Nicola Dell’Acqua

📌14.30_Affari esteri – Audizione dell’Ambasciatore del Giappone in Italia, Suzuki Satoshi

EVENTI

📌10 Sala del Refettorio. Convegno: “Oltre le generazioni: esperienze, relazioni, lavoro. Anteprima della ricerca di valore D”. Partecipa il Vicepresidente Mulè https://webtv.camera.it/evento/24779

📌12 Sala del Cenacolo. Inaugurazione mostra fotografica “Natura morta. In consegna”, di Britta Jaschinski

📌15 Sala del Refettorio. Convegno “One Brain, one health. La strategia italiana per la salute del cervello 2024/2031”. On Patriarca

📌16.30 Sala Matteotti. Convegno: “Opportunità e criticità del lavoro, oggi”. On. Madia

CONFERENZE STAMPA https://webtv.camera.it/conferenze_stampa

📌11.30 Le rivendicazioni dei pescatori di Lampedusa. On.Soumahoro

📌13 “L’amore conta”: combattere la violenza di genere ed educare alle relazioni sane. Proiezione del cortometraggio. On. Mariangela Matera

📌14.30 Maria Luigia d’Asburgo e il Casino dei Boschi di Sala. Un patrimonio della nostra cultura nazionale. On. Fabio Pietrella

📌17.30 Fiscalità del tabacco e opportunità per la filiera. On.Vito De Palma