CS REGIONALI ABRUZZO, VIOLAZIONE SILENZIO ELETTORALE: LA NOTA DEL DEPUTATO TESTA (FDI)

(AGENPARL) – dom 10 marzo 2024 COMUNICATO STAMPA

REGIONALI ABRUZZO: VIOLAZIONE SILENZIO ELETTORALE: MARTEDI’ INTERVENTO IN

AULA DI TESTA (FDI). DARE STOP A SISTEMA D’INFORMAZIONE DISONORANTE E NOCIVO

“Un fatto grave che non può passare inosservato e sul quale dedicherò un

intervento, martedì prossimo, durante i lavori in Aula”. Lo annuncia

Guerino Testa, deputato abruzzese di Fratelli d’Italia, in riferimento agli

attacchi diffamatori emersi ieri sera durante la trasmissione ‘Accordi &

Disaccordi’ sul canale Nove, contro il presidente della Regione Abruzzo,

Marco Marsilio. “Accuse infamanti e oltraggiose sono state quelle rivolte

al ricandidato presidente Marsilio, ed anche in violazione del silenzio

elettorale. E’ giunto il momento di dare uno stop ad un sistema

d’informazione disonorante per la categoria e che nuoce agli italiani”,

conclude Testa.

Pescara, 10 marzo 2024

Ufficio stampa

Tiziana Le Donne