Piombino, F. Rossi (FDI): Visita ministro Urso dimostra impegno del governo per rilancio polo siderurgico

Piombino (Li), 8 marzo 2024 : “La visita di ieri pomeriggio effettuata da parte del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso al polo siderurgico di Piombino, dimostra ancora una volta massima attenzione che c’è da parte dell’esecutivo Meloni verso questo asset importante della nostra economia”. A dirlo e Fabrizio Rossi, deputato grossetano, componente Commissione Ambiente della Camera dei Deputati e coordinatore regionale Fratelli d’Italia, presente assieme al ministro e al sindaco Ferrari e al governatore Giani alla visita al sito piombinese. “È importante che il ministro Urso, dopo il recente incontro avvenuto presso il ministero dove sono stati firmati i due memorandum quali punti di partenza di un percorso che dovrà vedere nei prossimi coinvolti tutti gli attori pubblici e privati, si sia recato personalmente a effettuare un sopraluogo nelle aree del Polo piombinese e incontrare nel contempo sia le istituzioni locali e regionali, che le rappresentanze dei lavoratori. Il governo Meloni conferma ancora una volta la volontà nel mantenere le promesse. Il constante impegno nel rilancio dell’economia è una di queste, e il Polo siderurgico di Piombino, che ha tutte le carte in regola per ritornare ad essere uno dei punti di forza per l’industria del Paese, rientra nell’ambito del piano siderurgico d’interesse nazionale che sta portando avanti il nostro esecutivo tramite gli accordi di programma che prevedono investimenti da parte di privati, così da guardare con fiducia al prossimo futuro occupazionale”, conclude Fabrizio Rossi.

