Concerto nazi-rock a Roma: Pd, bene stop Questura, ma raduno non violi leggi apologia fascismo

“Bene ha fatto la Questura di Roma a diffidare gli organizzatori a svolgere il concerto nazi rock annunciato per domani nel ‘Borghetto di Alessia’ nel quartiere Prati Fiscali a Roma in memoria di Massimo Morsello, cofondatore di Forza Nuova scomparso nel 2021. Preoccupa tuttavia che gli organizzatori cerchino di aggirare la diffida convocando un raduno nostalgico. Siamo però sicuri che le forze dell’ordine verificheranno il rispetto della legge e scongiurerà ogni forma di apologia del fascismo”. Così il deputato democratico, Andrea Casu, che insieme ai deputati Di Biase, Mancini, Morassut e Orfini avevano presentato un’interrogazione parlamentare sul tema dopo l’annuncio dell’evento e la pubblicazione della notizia sul sito Fanpage.it.

Roma, 8 marzo 2024