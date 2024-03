(AGENPARL) – ven 08 marzo 2024 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

8 marzo, Merola (pd), condizione delle donne è parametro per stato umanità

“Oggi è la giornata internazionale della donna. In tutto il mondo la condizione delle donne è il parametro dello stato dell’umanità. Non è una festa consumistica: è ribadire l’impegno per un mondo più giusto. Buon 8 marzo.”

Così su x il deputato democratico Virginio Merola, capogruppo nella commissione e finanze della Camera.

Roma, 8 marzo 2024