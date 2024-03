Comunicato Stampa 392/2024 8 MARZO. DONAZZAN, “40 MILIONI DI EURO FINO AL 2030 PER PROGETTI VOLTI ALL’AFFERMAZIONE DEL RUOLO DELLE DONNE NELLA SOCIETÀ”

(AGENPARL) – gio 07 marzo 2024 Donne e mercato del lavoro.

Un focus sulle dinamiche recenti e le questioni aperte

Osservatorio regionale Mercato del Lavoro

Veneto Lavoro

7 marzo 2024

Indice

1. Il contesto di riferimento: indicatori di occupazione e partecipazione al mercato del lavoro

2. Le dinamiche recenti nel lavoro dipendente

3. Il rafforzamento delle posizioni di lavoro a tempo indeterminato

4. La domanda di lavoro part-time

5. Sulla crescita delle dimissioni

6. Il lavoro domestico

7. Dinamiche demografiche e livelli di partecipazione delle donne al lavoro

Nota metodologica

 Le analisi presentate in questo report sono ricavate prevalentemente dai dati del Sistema Informativo

Lavoro del Veneto (Silv) che raccoglie e sistematizza le informazioni contenute nelle Comunicazioni

Obbligatorie effettuate dalle aziende localizzate in regione in riferimento ai rapporti di lavoro (assunzioni,

proroghe, trasformazioni, cessazioni).

 Gli andamenti occupazionali presentati fanno riferimento al lavoro dipendente in senso stretto (tempo

indeterminato, apprendistato, tempo determinato e missioni in somministrazione). Sono esclusi i

rapporti di lavoro intermittente e tutte le tipologie contrattuali afferenti l’ambito della parasubordinazione.

I rapporti di lavoro domestico attivati dalle famiglie sono analizzati a parte.

 Le principali informazioni sull’andamento del mercato del lavoro sono riferite all’insieme dei rapporti di

lavoro attivati dalle aziende (unità locali sede di lavoro) dislocate in Veneto.

 Focus dell’analisi sono le dinamiche occupazionali recenti nel lavoro dipendente (pubblico e privato)

con riferimento al flusso delle assunzioni (attivazioni contrattuali), ai lavoratori assunti nell’anno di

riferimento (teste) e ai saldi occupazionali (variazione delle posizioni di lavoro in essere). I dati Silv

permettono di calcolare il saldo delle posizioni di lavoro in un determinato momento, senza conoscere lo

stock di rapporti di lavoro in essere all’inizio del periodo stesso.

1. Il contesto di riferimento: indicatori di occupazione e

partecipazione al mercato del lavoro

NUMERI CHIAVE

 Nel 2023, il tasso di attività femminile (15-64 anni) raggiunge in Veneto i livelli

massimi osservati in regione (67% nel secondo trim. e 66,2% nel terzo) ben al

di sopra di quelli rilevati per il complessivo contesto nazionale (57,5% nel

secondo trim. e 57,2% nel terzo).

 Il tasso di occupazione femminile continua ad espandersi (63,6% nel secondo

trim. 2023 e 62,9% nel terzo) pur rimanendo molto al di sotto di quello

maschile (79,4% nel secondo trim. e 77% nel terzo).

 Pur rimanendo più elevato di quello maschile, si riduce il tasso di inattività

femminile fermandosi al 33% nel secondo trim. del 2023.

Dopo la flessione registrata nel periodo pandemico, sospinti da una ricomposizione della domanda di lavoro

a favore del terziario, tornano a rafforzarsi i livelli di partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Anche

se in parte condizionati dagli effetti delle dinamiche demografiche, prosegue la crescita del tasso di

occupazione femminile e diminuisce (specularmente) il bacino dell’inattività.

Crescita dei livelli di partecipazione e dell’occupazione

Dopo la flessione registrata con la pandemia, in Veneto tornano a crescere i livelli di partecipazione delle donne

al mercato del lavoro raggiungendo il livello massimo nel secondo trimestre del 2023. Pur condizionato dalle

dinamiche demografiche, si rafforza anche il tasso di occupazione femminile (oggi ben al di sopra del passato)

che, tuttavia, rimane molto al di sotto di quello maschile.

Veneto. Tasso di occupazione per genere (15-64 anni)

Italia e Veneto. Tasso di attività femminile (15-64 anni)

57,2 57,5

Uomini

T3-2023

T2-2023

T1-2023

T4-2022

T3-2022

T2-2022

T1-2022

T4-2021

T3-2021

T2-2021

T1-2021

T4-2020

T3-2020

T2-2020

T1-2020

T4-2019

T3-2019

T2-2019

T1-2019

T4-2018

Donne

Veneto

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Rfl

T3-2018

T1-2018

T3-2023

T2-2023

T1-2023

T4-2022

T3-2022

T2-2022

T1-2022

T4-2021

T3-2021

T2-2021

T1-2021

T4-2020

T3-2020

T2-2020

T1-2020

T4-2019

T3-2019

T2-2019

T1-2019

T4-2018

T3-2018

T2-2018

T1-2018

Italia

T2-2018

Opportunità lavorative e livelli di partecipazione

Veneto. Tasso di mancata partecipazione delle donne (15-74 anni) e

incidenza del part-time nell’occupazione femminile (15 anni e più)

Incidenza part time (scala dx)

Tasso di mancata partecipazione (scala sin.)

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Rfl

Sospinta dalla redistribuzione

delle opportunità occupazionali

e dal rafforzamento della

domanda di lavoro nel terziario,

la crescente partecipazione

delle donne al mercato del

lavoro, con conseguente

riduzione dei livelli di inattività,

si associa alla progressiva

diffusione del part-time.

Il tasso di mancata partecipazione da conto

degli effetti di scoraggiamento nel mercato

del lavoro. L’indicatore identifica il peso

delle forze di lavoro potenziali, cioè coloro

che sono disponibili a lavorare, ma non

cercano lavoro (oppure cercano lavoro, ma

non sono immediatamente disponibili).

Crescita dei livelli occupazionali e riduzione dell’inattività

T2-2023

T1-2023

T4-2022

T3-2022

T2-2022

T1-2022

T4-2021

T3-2021

T2-2021

T1-2021

T4-2020

T3-2020

T2-2020

T1-2020

T4-2019

T3-2019

T2-2019

T1-2019

T3-2023

T3-2023

T2-2023

T1-2023

T4-2022

T3-2022

T2-2022

T1-2022

T4-2021

T3-2021

T2-2021

T1-2021

T4-2020

T3-2020

T2-2020

T1-2020

T3-2023

T2-2023

T1-2023

T4-2022

T3-2022

T2-2022

T1-2022

T4-2021

T3-2021

T2-2021

T1-2021

T4-2020

T3-2020

T2-2020

T4-2019

Tasso di inattività (scala sin.)

Tasso di disoccupazione (scala dx)

T3-2019

Tasso di occupazione (scala sin.)

Tasso di disoccupazione (scala dx)

T2-2019

Tasso di inattività (scala sin.)

Tasso di disoccupazione (scala dx)

T1-2019

T3-2019

T2-2019

T1-2019

T3-2023

T2-2023

T1-2023

T4-2022

T3-2022

T2-2022

T1-2022

T4-2021

T3-2021

T2-2021

T1-2021

T4-2020

T3-2020

T2-2020

T1-2020

T4-2019

T1-2020

Fonte: elab. Veneto Lavoro

su dati Istat, Rfl

T4-2019

Veneto. Tasso di

occupazione e inattività

(15-64 anni) e tasso di

disoccupazione per

trimestre

T3-2019

UOMINI

Tasso di occupazione (scala sin.)

Tasso di disoccupazione (scala dx)

T2-2019

Veneto. Tasso di

occupazione e inattività

(15-64 anni) e tasso di

disoccupazione per

trimestre

T1-2019

DONNE

2. Le dinamiche recenti nel lavoro dipendente

NUMERI CHIAVE

 In Veneto oltre 400mila nuove assunzioni di donne nel 2023, in leggero calo

rispetto al 2022 (-5%), ma superiori a quelle registrate nel 2019 (+8%). Le

lavoratrici assunte nel corso dell’anno sono state 262mila (-2% rispetto al

2022, ma +10% rispetto al 2019).

 Per le donne, una domanda di lavoro proveniente soprattutto dal terziario ed

in forte rafforzamento nell’ultimo biennio (333mila assunzioni nel 2022 e

323mila nel 2023). Più contenute, le assunzioni nell’industria: circa 67.600

nel 2022 e 59.600 nel 2023.

 Nel 2023, un saldo occupazionale positivo (trainato dal tempo indeterminato e

dalle dinamiche positive registrate nel terziario) pari a +18.600 posizioni di

lavoro (+17.400 tra gli uomini).

Nel corso dell’ultimo anno prosegue l’espansione del lavoro dipendente anche se con un ritmo di crescita

leggermente ridimensionato rispetto a quello dell’anno precedente. La dinamica positiva, trainata da alcuni

comparti del terziario, ha interessato nel 2023 in particolar modo la componente femminile facendo

registrare un rafforzamento delle posizioni di lavoro in essere superiore a quello rilevato per gli uomini.

La domanda di lavoro dipendente. Le nuove attivazioni contrattuali

Veneto. Assunzioni e lavoratori assunti nel lavoro dipendente

per genere*

Veneto. Assunzioni nel lavoro dipendente* per genere

(2019-2023)

var. %

var. %

su 2022 su 2019

ASSUNZIONI

Donne

Uomini

– Assunzioni e trasformazioni a

tempo indeterminato

Donne

Uomini

600.000

500.000

400.000

400.906

475.187

300.000

200.000

97.559

131.068

100.000

LAVORATORI ASSUNTI NELL’ANNO

Donne

Uomini

261.959

323.059

Donne

Uomini

→ Una domanda di lavoro, particolarmente

sostenuta nel periodo post-pandemico, in

leggero rallentamento nel 2023.

* Tempo indet., apprendistato, tempo det. e missioni in somministrazione

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 gennaio 2024)

La domanda di lavoro dipendente. Le nuove attivazioni contrattuali per settore

→ Al netto delle specificità settoriali nel reclutamento dei lavoratori, permangono importanti differenze nella

distribuzione delle assunzioni in base al genere dei lavoratori.

Veneto. Assunzioni nel lavoro dipendente* per genere e settore (2019-2023)

INDUSTRIA

SERVIZI

350.000

350.000

300.000

300.000

250.000

250.000

200.000

200.000

150.000

150.000

100.000

100.000

50.000

50.000

Donne

Uomini

* Tempo indet., apprendistato, tempo det. e missioni in somministrazione

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 gennaio 2024)

Donne

Uomini

La dinamica occupazionale. Variazione delle posizioni di lavoro in essere

Veneto. Posizioni di lavoro dipendente*. Saldi occupazionali per

genere

SALDI

Donne

Uomini

di cui:

– tempo indeterminato

Donne

Uomini

Veneto. Posizioni di lavoro dipendente*. Saldi

occupazionali per cittadinanza, donne

30.000

25.000

14.618

14.802

2.420

30.577

29.077

13.767 18.604

16.242 17.365

20.000

15.000

10.000

23.409 12.599

25.784 13.814

4.665

3.437

16.138 22.198

22.699 19.068

5.000

-5.000

* Tempo indet., apprendistato, tempo det. e missioni in somministrazione

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 gennaio 2024)

Italiane

Straniere

Il rafforzamento delle posizioni di lavoro in essere nel mercato del lavoro dipendente interessa sia le donne

italiane che quelle straniere (che aumentano gradualmente la loro presenza nel mercato del lavoro

regionale). Nel 2023, dopo la flessione dell’anno precedente, torna a rafforzarsi la crescita delle posizioni di

lavoro nel caso delle donne italiane mentre flette leggermente quella delle straniere.

La dinamica occupazionale. Variazione delle posizioni di lavoro in essere

Veneto. Posizioni di lavoro dipendente*. Saldi occupazionali per genere e settore

INDUSTRIA

SERVIZI

25.000

25.000

20.000

20.000

22.009

16.014

14.025

15.000

10.000

8.200

5.218

2.547

12.133

11.547

8.603 8.140

7.167

5.000

2.299 2.039

2.072

10.000

7.816

6.106

5.000

15.000

1.742

-5.000

-4.553

-5.000

15.924

Donne

Uomini

Donne

* Tempo indet., apprendistato, tempo det. e missioni in somministrazione

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 gennaio 2024)

Uomini

La dinamica occupazionale. Variazione delle posizioni di lavoro in essere

Veneto. Posizioni di lavoro dipendente per settore* Variazioni

trimestrali cumulate, dicembre 2008=0

DONNE

Veneto. Posizioni di lavoro dipendente per settore* Variazioni

trimestrali cumulate, dicembre 2008=0

UOMINI

200.000

150.000

200.000

Agricoltura

Industria

Servizi

Totale

150.000

142.329

100.000

100.000

50.000

50.000

3.731

-50.000

-50.000

-100.000

-100.000

* Tempo indet., apprendistato, tempo det. e missioni in somministrazione

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 gennaio 2024)

Agricoltura

Industria

Servizi

Totale

100.453

16.124

12.777

3. Il rafforzamento delle posizioni di lavoro a tempo indeterminato

NUMERI CHIAVE

 Quasi 98mila nuovi accessi a tempo indeterminato tra le donne nel 2023

(56mila nuove attivazioni contrattuali e oltre 41mila trasformazioni dal

tempo determinato e conferme dall’apprendistato).

 Nel 2023, un saldo positivo per circa +22.200 posizioni di lavoro a

tempo indeterminato nel caso delle donne (+19mila tra gli uomini).

 Dalla fine del 2008 alla fine del 2023, un incremento di oltre 124mila

posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato (83.500 tra gli

uomini, dopo il recupero delle pesanti perdite cumulate con la «grande

crisi» del 2008).

La dinamica di crescita osservata nel lavoro dipendente è sospinta, sia tra gli uomini che tra le donne, dal

progressivo rafforzamento delle posizioni di lavoro a tempo indeterminato. Complici, oltre i programmi di

incentivazione, anche le strategie di ‘labour hoarding’ adottate dalle imprese in un momento contraddistinto

da elevate difficoltà nel reperimento di personale. Nel 2023, grazie alle performance positive registrate in

alcuni comparti del terziario, il tempo indeterminato è cresciuto più tra le donne che tra gli uomini (per contro

maggiormente penalizzati dal rallentamento della domanda di lavoro nel comprato industriale).

Gli accessi al tempo indeterminato

Veneto. Posizioni di lavoro dipendente a tempo

indeterminato. Assunzioni e trasformazioni per genere

Veneto. Posizioni di lavoro dipendente a tempo

indeterminato. Saldi occupazionali per genere

30.000

Accessi al tempo indeterminato

Totale

Donne

Uomini

Assunzioni

Trasformazioni

25.000

23.409

25.784

22.699

19.068

20.000

87.512

71.703

73.915

96.624

97.559

48.310

41.036

46.623

55.808

56.121

22.198

16.138

39.202

30.667

27.292

40.816

41.438

15.000

10.000

5.000

126.165

96.506

105.108

134.199

131.068

74432

55190

67583

82970

82267

51.733

41.316

37.525

51.229

48.801

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 gennaio 2024)

Donne

Uomini

→ Nell’ultimo biennio tornano a rafforzarsi gli accessi al

tempo indeterminato. Nel 2023 le posizioni di lavoro

dipendente a tempo indeterminato crescono più per le

donne che per gli uomini.

Gli accessi al tempo indeterminato

Veneto. Posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Totale accessi al tempo indeterminato per caratteristiche socio-anagrafiche

Donne

Totale

– di cui: esordio a tempo indet.

Cittadinanza

Italiani

Stranieri

Classe d’età

Giovani (< 30 anni)

Adulti (30-54 anni)

Senior (55 anni e più)

Uomini

2023/22

Comp. %

2023/22

Comp. %

97.559

38.434

131.068

52.067

-2,3%

-0,7%

81.835

15.724

95.042

36.026

-4,5%

27.741

60.120

9.698

-1,5%

13,3%

41.086

75.812

14.170

-0,9%

-4,3%

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 gennaio 2024)

La dinamica (differenziata) delle posizioni di lavoro a tempo indeterminato

→ La crescita degli accessi al tempo indeterminato, nel caso delle donne, è trainata soprattutto dai rapporti di lavoro

attivati nel terziario, anche se – dopo la pandemia – aumentano anche gli accessi al tempo indeterminato nell'industria.

Veneto. Posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato*. Variazioni tendenziali per genere e settore

DONNE

UOMINI

18.000

18.000

16.000

16.000

14.000

14.000

12.000

12.000

10.000

10.000

8.000

8.000

6.000

6.000

4.000

4.000

2.000

2.000

Industria

Servizi

Industria

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 gennaio 2024)

Servizi

La dinamica (differenziata) delle posizioni di lavoro a tempo indeterminato

Veneto. Posizioni di lavoro dipendente* per genere e contratto. Variazioni trimestrali cumulate, dicembre 2008=0

DONNE

UOMINI

140.000

140.000

124.391

120.000

Tempo indeterminato

120.000

Tempo indeterminato

100.000

Tempo determinato

100.000

Tempo determinato

80.000

80.000

60.000

60.000

40.000

40.000

20.000

20.000

20.831

37.767

-20.000

-20.000

-40.000

-40.000

-60.000

-60.000

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 gennaio 2024)

83.446

Le posizioni di lavoro a tempo indeterminato per settore

Veneto. Posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato

Variazioni annuali cumulate, 2019-2023 donne per settore

SERVIZI

INDUSTRIA

Comm.-tempo libero

Made in italy

– Commercio dett.

– Ind. alimentari

– Servizi turistici

Metalmeccanico

Ingrosso e logistica

– Prod.metallo

– Comm. ingrosso

– Apparecchi meccanici

– Trasporti e magazz.

– Macchine elettriche

Terz. avanzato e serv. finanziari

Altre industrie

Servizi alla persona*

– Ind. chimica-plastica

– Sanità/servizi sociali

Utilities

– Servizi diversi

Costruzioni

Altri servizi

-2.000

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

-4.000

* al netto dell'istruzione

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 gennaio 2024)

1.000

6.000

11.000

16.000

4. La domanda di lavoro part-time

NUMERI CHIAVE

 Nel 2023 le donne contano 177mila assunzioni part time, pari al 44% di

tutte le loro nuove attivazioni (22% per gli uomini).

 L’incidenza delle assunzioni part-time tra le lavoratrici italiane si attesta,

nel 2023, al 43,5% e risulta in leggera contrazione rispetto al 2019 (46%).

Tra le lavoratrici straniere sfiora il 48%.

 L’incidenza delle assunzioni part-time è massima nel caso delle lavoratrici

italiane over 50 anni (48%), mentre tra le straniere si registrano i valori

massimi tra le coorti di lavoratrici più giovani (50% per le under 30).

 Tra le donne, il peso del part-time sul totale delle assunzioni raggiunge livelli

massimi nei servizi di pulizia (92%) e nel commercio al dettaglio (67%).

La crescita delle opportunità di lavoro part-time ha contribuito al rafforzamento

dei livelli occupazionali delle donne. Buona parte della domanda di lavoro parttime proviene da alcuni comparti dei servizi e (con l’unica eccezione delle

donne over 50) interessa in misura maggiore le lavoratrici straniere.

Secondo i dati Istat riferiti alle

regioni del nord-est d’Italia, nel

2020 il tasso di part-time

involontario per le donne è pari al

50% (63% quello degli uomini). Nel

2019 si attestava, rispettivamente,

al 51% e 59%.

La domanda di lavoro part-time

Veneto. Posizioni di lavoro dipendente* per tipologia oraria.

Totale assunzioni e part-time per genere e cittadinanza

Donne

Totale

Part time

Inc. % part time

Italiani

Totale

Part time

Inc. % part time

Stranieri

Totale

Part time

Inc. % part time

369.893

172.588

46,7%

289.361 366.123

128.983 162.320

44,6%

44,3%

420.704

182.776

43,4%

400.906

177.391

44,2%

457.387

102.369

22,4%

358.751

76.953

21,5%

435.407

90.289

20,7%

480.099 475.187

99.742 103.896

20,8%

21,9%

299.144

138.341

46,2%

237.886 299.317

105.957 131.772

44,5%

44,0%

340.406

146.567

43,1%

323.592

140.623

43,5%

306.766

65.329

21,3%

241.254

50.806

21,1%

296.042

60.112

20,3%

321.996

66.112

20,5%

80.291

36.205

45,1%

77.309

36.763

47,6%

150.616

37.037

24,6%

117.495

26.146

22,3%

139.365

30.177

21,7%

158.101 169.068

33.629

38.897

21,3%

23,0%

70.748

34.247

48,4%

Uomini

51.475

23.026

44,7%

66.806

30.548

45,7%

* Tempo indet., apprendistato, tempo det. e missioni in somministrazione

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 gennaio 2024)

306.117

64.997

21,2%

L’incidenza del part-time per coorti di età

Veneto. Posizioni di lavoro dipendente* per tipologia oraria.

% assunzioni part-time per classe d’età, genere e cittadinanza – Anno 2023

50 anni

Uomini

30-39 anni

> 50 anni

< 30 anni

Italiane

Donne

Straniere

* Tempo indet., apprendistato, tempo det. e missioni in somministrazione

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 gennaio 2024)

L’incidenza del part-time nei settori

Veneto. Posizioni di lavoro dipendente* per tipologia oraria.

% assunzioni part-time su totale assunzioni di donne per settore – Anno 2023

INDUSTRIA

SERVIZI

Made in italy

Comm.-tempo libero

– Ind. alimentari

– Commercio dett.

– Servizi turistici

– Ind. tessile-abb.

Metalmeccanico

Ingrosso e logistica

– Comm. ingrosso

– Trasporti e magazz.

Altre industrie

Utilities

Costruzioni

Terz. avanzato e serv. Fin.

Servizi alla persona

– Pubblica amm.

– Istruzione

– Sanità/servizi sociali

– Lavoro domestico (agenzie)

Altri servizi

* Tempo indet., apprendistato, tempo det. e missioni in somministrazione

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 gennaio 2024)

– Servizi di pulizia

5. Sulla crescita delle dimissioni

NUMERI CHIAVE

 Le dimissioni dal tempo indeterminato continuano a mantenersi a livelli

elevati e solo nel 2023 si è osservata una leggera flessione rispetto

all’anno precedente; flessione tutta imputabile alla componente femminile

(-4% rispetto al 2022).

 In Veneto, nel 2022, il 38% delle donne che hanno lasciato un posto di

lavoro a tempo indeterminato ha trovato una nuova collocazione entro i

sette giorni successivi. Tale percentuale sale al 51% se si considera un

arco di tempo di 30gg dalla dimissione.

Al netto della pandemia, è proseguito anche negli ultimi anni il trend di crescita delle dimissioni dal tempo

indeterminato che continuano a mantenersi su livelli elevati in un contesto di elevata mobilità del mercato

del lavoro con frequenti spostamenti tra le diverse posizioni di lavoro. Nel caso delle donne, l’incidenza delle

dimissioni è maggiore in alcuni comparti del terziario.

Il flusso delle dimissioni dal tempo indeterminato

Veneto. Dimissioni dal tempo indeterminato per genere

(2008-2023)

Veneto. Dimissioni dal tempo indeterminato per genere

var. %

su 2022

var. %

su 2019

90.000

80.000

var. %

su 2008

70.000

60.000

DIMISSIONI

– donne

– uomini

Totale

50.000

52.886

82.916

135.802

40.000

30.000

20.000

10.000

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 gennaio 2024)

Donne

Uomini

→ Il volume complessivo delle dimissioni dal tempo indeterminato rimane elevato (ai livelli massimi dal 2008)

ma nel 2023 risulta in leggera flessione nel caso delle donne (53mila dimissioni, il 4% in meno rispetto al

2022).

Il flusso delle dimissioni dal tempo indeterminato

Veneto. Dimissioni dal tempo indeterminato e confronto con accessi al tempo indeterminato. Donne, comp. % – Anno 2023

Per settore

Per classe d’età

30-39

– Commercio dett.

Dimissioni t.ind.

Accessi t.ind.

Accessi t.ind.

Ingrosso e logistica

Terziario avan./serv. Finan.

Servizi alla persona

– Sanità/servizi sociali

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 gennaio 2024)

Altri servizi

– Servizi turistici

SERVIZI

Altre industrie

Utilities

Dimissioni t.ind.

Comm.-tempo libero

55-59

Metalmeccanico

Costruzioni

50-54

INDUSTRIA

40-49

Made in Italy

I tassi di ricollocazione a seguito delle dimissioni a tempo indeterminato

Veneto, dimissioni. Tassi di ricollocazione (in Veneto) a 7 gg e a 30gg

DONNE

– entro 7 giorni

– entro 30 giorni

UOMINI

– entro 7 giorni

– entro 30 giorni

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silv (Il Sestante, IV trimestre 2022)

 Il rafforzamento delle dimissioni è un

fenomeno coerente con le dinamiche

occupazionali di un periodo

contraddistinto da una congiuntura

favorevole, tuttavia non nuovo e già

osservato in corrispondenza della

ritrovata dinamicità nel mercato del

lavoro dopo situazioni di difficoltà.

 La scelta di dimettersi è fortemente

legata ad un’accresciuta mobilità nel

mercato del lavoro e rispetto alla quale

hanno beneficiato in particolar modo

alcune categorie di lavoratori.

 Al lordo delle fuoriuscite dal lavoro (es.

pensionamenti), nella maggioranza dei

casi chi lascia un posto di lavoro a tempo

indeterminato trova una nuova

collocazione entro i 30gg successivi.

6. Il lavoro domestico

NUMERI CHIAVE

 Nel lavoro domestico circa 31mila assunzioni nel 2023, quasi tutte riferite

alle donne. Le lavoratrici assunte in quest’ambito occupazionale sono state

oltre 22mila, di cui 16.400 con cittadinanza straniera.

 Tra le lavoratrici straniere prevalgono quelle provenienti dai Paesi extra-Ue

(ucraine e moldove su tutte); in calo invece le assunzioni riguardanti

lavoratrici comunitarie.

 Anche per via della progressiva riduzione delle assunzioni nel corso degli

ultimi anni, il saldo occupazionale registrato nel 2023 continua ad essere

negativo (-840 posizioni di lavoro nel caso delle donne; -300 nel caso delle

donne straniere).

Il lavoro domestico continua a rappresentare un importante ambito di inserimento delle donne, in particolare

straniere, nel mercato del lavoro. Dopo il picco delle assunzioni registrato nell’anno della pandemia,

complice l’emersione di molti rapporti di lavoro, si è registrata nel biennio successivo una leggera flessione

delle attivazioni contrattuali ed una progressiva riduzione delle posizioni di lavoro in essere.

La domanda di lavoro domestico

Veneto. Assunzioni e lavoratori assunti nell’ambito del lavoro

domestico, per genere e cittadinanza

var. %

su 2022

var. %

su 2019

ASSUNZIONI

Totale

Donne

30.970

28.776

LAVORATORI ASSUNTI

NELL'ANNO

Totale

Donne

23.984

22.106

di cui:

Straniere

– comunitarie

– non comunitarie

16.403

6.171

10.232

Veneto. Assunzioni donne nell’ambito del lavoro

domestico per cittadinanza (2019-2023)

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 gennaio 2024)

→ Il picco di assunzioni del 2020 è riconducibile agli

effetti di una “spontanea” regolarizzazione di

rapporti di lavoro necessaria per gli spostamenti

casa-lavoro durante il lockdown, nonché al processo

di regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolari.

La domanda di lavoro domestico

Veneto. Lavoratrici assunte lavoro domestico per principali Paesi di cittadinanza (2023)

ITALIA (5.703)

Romania (5.654)

Ucraina (2.933)

Moldova (2.348)

1.002 Sri Lanka

956 Marocco

La dinamica occupazionale. Variazione delle posizioni di lavoro in essere

Veneto. Posizioni di lavoro domestico.

Saldi occupazionali 2019-2023

SALDI

Totale

Donne

di cui:

Straniere

– comunitarie

– non comunitarie

1.760

1.554

12.433

6.285

-1.434

-5.887

-2.654

-1.708

4.341

3.974

-1.294

-1.140

-1.565

Dopo il saldo eccezionalmente positivo

dell’anno della pandemia nell’ambito del

lavoro domestico, nell’ultimo triennio si

osservano bilanci occupazionali negativi.

A pesare su questa dinamica è la progressiva

contrazione del volume delle assunzioni

rispetto al picco registrato nel 2020. Il saldo

del 2023 per la componente femminile, fa

registrare un miglioramento rispetto ai valori

particolarmente negativi dell’anno

precedente.

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silv (estrazione 25 gennaio 2024)

7. Dinamiche demografiche e livelli di partecipazione delle donne

al lavoro

NUMERI CHIAVE

 Dal 2008 ad oggi si registra un evidente incremento delle assunzioni di lavoratori

e lavoratrici «over 54 anni». Nel 2023 il peso delle assunzioni di donne

appartenente alla coorte d’età più elevata ha raggiunto l’11% (12% tra gli uomini).

 In Veneto circa 45mila residenti in meno in età lavorativa tra il 2004 e il 2022

(-1,4%).

 Pur in contrazione, rimangono elevati i livelli di inattività ed il sottoinsieme

delle forze di lavoro potenziali. Nel terzo trimestre 2023, per la componente

femminile, il bacino allargato della disoccupazione (persone in cerca di lavoro

e forze lavoro potenziali) è pari a circa 90mila donne.

Il processo di invecchiamento della popolazione in età lavorativa e delle forze di lavoro, oltre che il progressivo

allungamento delle carriere lavorative, si riflette in maniera evidente anche nel mercato del lavoro regionale.

Tra le leve su cui puntare per far fronte al venir meno di una quota importante del bacino di lavoratori cui

attingere c’è sicuramente l’ulteriore incremento dei livelli di partecipazione delle donne al mercato del lavoro,

erodendo ulteriormente il bacino dell’inattività ed il perimetro «allargato» della disoccupazione.

Le caratteristiche dei lavoratori assunti

→ Sia tra le donne che tra gli uomini si rafforza la presenza di lavoratori «over 54 anni».

Veneto. Lavoratori assunti nell’anno nel lavoro dipendente* per genere e classe d’età (comp. %)

DONNE

UOMINI

54 anni

Le dinamiche demografiche e l’invecchiamento delle forze di lavoro

Veneto. Struttura per età della popolazione residente (confronto 1 gennaio 2004-2022)

 Poco oltre i 4,62milioni di

residenti in Veneto nel 2004 e

oltre 4,85milioni nel 2022.

 Di questi, i residenti in età

lavorativa (15-64 anni) erano

circa 3,13milioni nel 2004, sono

3,08 nel 2022.

 Si contano circa 45mila residenti

in meno in età lavorativa tra il

2004 e il 2022 (-1,4%).

 In forte crescita (+32%) i

residenti 50-64 anni tra il 2004

e il 2022 (+278mila).

 In calo (-16%) i residenti 15-35

anni tra il 2004 e il 2022

(-189mila).

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat

La leva dell’occupazione femminile per sopperire al calo delle forze di lavoro

Veneto, donne. In cerca di occupazione (15 anni e più), forze di

lavoro potenziali (15-74 anni) e inattive (15-64 anni)

(valori in migliaia)

In cerca di occ. (scala sin.)

Forze lav. potenziali (scala sin.)

Inattivi (scala dx)

T3-2023

T2-2023

T1-2023

T4-2022

T3-2022

T2-2022

T1-2022

T4-2021

T3-2021

T2-2021

T1-2021

T4-2020

T3-2020

T2-2020

T1-2020

T4-2019

T3-2019

T2-2019

T1-2019

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat, Rfl

La significativa presenza di donne tra le

persone in cerca di occupazione, ma

anche l’elevata numerosità di quante

potrebbero far parte delle forze di lavoro

(forze di lavoro potenziali) sono

sicuramente due importanti indicatori delle

difficoltà che ancora oggi limitano l’effettivo

inserimento delle donne nel mercato

del lavoro.

Rientrano tra le “forze di lavoro potenziali” gli individui

che non cercano attivamente un lavoro, ma sono

disponibili a lavorare; le persone che cercano lavoro ma

non sono subito disponibili.

Veneto Lavoro

Osservatorio regionale mercato del lavoro

Via Ca' Marcello, 67/b

30172 Mestre-Venezia (VE)

http://www.venetolavoro.it

http://www.venetolavoro.it/area-osservatorio-e-ricerca

http://www.cliclavoroveneto.it