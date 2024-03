Nikki Haley abbandona le primarie repubblicane

(AGENPARL) - ROMA, 6 Marzo 2024 - L’ex governatore della Carolina del Sud, Nikki Haley, ha ufficialmente interrotto la sua campagna presidenziale mercoledì dopo una serie di sconfitte nel Super Tuesday.

Haley ha manifestato la sua gratitudine per l’opportunità che sua madre, un’immigrata di prima generazione, ha avuto di votare per lei alla presidenza, ma ha annunciato che era il momento di sospendere la sua campagna. Ha espresso il suo ringraziamento per il sostegno ricevuto da tutto il paese, sottolineando che aveva chiesto agli americani di far sentire la loro voce e che ora riteneva di averlo fatto senza rimpianti. Haley ha affermato che continuerà a utilizzare la sua voce per sostenere le cause in cui crede.

“La strada verso il socialismo è la strada verso la rovina per l’America. Il nostro Congresso è disfunzionale e sta solo peggiorando. È pieno di seguaci, non di leader. I limiti di mandato per i politici di Washington sono necessari ora più che mai”, ha dichiarato, evidenziando l’importanza di sostenere gli alleati come Ucraina, Israele e Taiwan come un “imperativo morale”.

“Abbiamo bisogno di unirci come americani, allontanarci dall’oscurità dell’odio e della divisione. Continuerò a promuovere questi valori come è diritto di ogni americano”, ha proseguito. Haley ha riconosciuto di aver cercato l’onore di essere presidente, ma ha sottolineato che essere un privato cittadino in un grande paese come gli Stati Uniti è già di per sé un privilegio.

Sebbene non abbia sostenuto esplicitamente l’ex presidente Donald Trump, ammettendo che “con ogni probabilità Donald Trump sarà il candidato repubblicano quando il congresso del nostro partito si riunirà a luglio”, Haley gli ha augurato il meglio. Ha incoraggiato Trump a guadagnare i voti di coloro che potrebbero non averlo sostenuto nel partito e oltre.

Haley ha concluso la sua corsa presidenziale vincendo solo due delle primarie durante la sua campagna: una nella palude di Washington, DC, e l’altra nel Vermont.