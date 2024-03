(AGENPARL) – mer 06 marzo 2024 Comune di Collesalvetti

Comunicato stampa del 6 marzo 2024

L’8 marzo a Collesalvetti prende avvio un ciclo di eventi per celebrare la Giornata Internazionale della donna

Il Comune di Collesalvetti, in collaborazione con la Commissione comunale per le Pari Opportunità, ha organizzato un ciclo di eventi che prendono avvio l’8 marzo, e proseguono nei giorni successivi, per celebrare la Giornata internazionale della donna, una ricorrenza che ogni anno diventa occasione per riflettere sul riconoscimento dei diritti delle donne e sull’emancipazione femminile.

“I primi due eventi, in programma l’8 marzo a Collesalvetti e il 10 marzo a Vicarello- spiega Adriana Ciurli, assessore comunale alla Cultura – sono dedicati a due figure femminili di grande valore, rispettivamente Teresa Mattei e Alfonsina Strada, alle quali abbiamo deciso di intitolare due strade del territorio comunale recependo il progetto ‘8 marzo, 3 donne 3 strade’, lanciato da Toponomastica femminile e Anci Toscana, per impegnare le amministrazioni comunali a restituire voce e visibilità alle donne che hanno contribuito in tutti i campi a migliorare la società, considerando che sono ancora poche le vie in Italia intitolate a figure femminili. Abbiamo quindi portato una mozione in Consiglio comunale che è stata approvata. Anche nel nostro comune ci saranno, infatti, delle zone nuove in cui dare dei nomi alle strade ed era già stato proposto un elenco di personalità maschili. Con questo progetto nell’assegnazione dei nomi alle vie daremo la priorità a tre nomi di donne: Teresa Mattei, Alfonsina Strada e la terza che abbiamo scelto è Rita Levi Montalcini, dopodiché abbiamo proposto ulteriori 10 nomi femminili che saranno alternati con i nomi maschili già in lista. L’associazione toponomastica femminile, che insieme ad Anci ha dato il patrocinio agli eventi del Comune, ritiene che anche attraverso la toponomastica sia possibile modificare l’immaginario collettivo che tende a sottostimare l’operato delle donne. E noi nel nostro piccolo con la Commissione comunale Pari Opportunità vogliamo dare un contributo a questa importante iniziativa. Il ciclo di eventi sull’8 marzo prosegue nei giorni successivi con la presentazione di libri che raccontano le donne da diversi punti di vista, creando tante occasioni per riflettere e dare voce alla ricchezza e alla diversità del mondo femminile.”

Ma ecco il programma:

Venerdì 8 marzo, alle 15, alla Fondazione Casa Cardinale Maffi di Collesalvetti si terrà la mostra dei lavori dei laboratori di Auser Cultura. Seguirà alle 17.30, nella sala parrocchiale di Collesalvetti lo spettacolo teatrale “Di fatto Teresa”, dedicato a Teresa Mattei, di e con Silvia Bagnoli – Associazione Culturale il Gabbiano.

Domenica 10 marzo, alle 18, nella sala parrocchiale di Vicarello, è in programma lo spettacolo teatrale “Alfonsina. La donna che arrivava sempre ultima”, dedicato ad Alfonsa Strada, Alfonsa Rosa Maria Morini, con Daniela Bertini, Stefano Benedetti -Associazione Culturale il Gabbiano.

Mercoledì 13 marzo, alle 21, al Centro Civico di Nugola, incontro con la scrittrice Valentina Santini, per conversare attorno al suo romanzo “L’osso del cuore”, sul sentiero dei lettori e delle lettrici, con l’associazione culturale odv Furore.

Venerdì 15 marzo, alle 18, alla biblioteca Chiara Cataldi, in via Umberto I, a Collesalvetti, la scrittrice Desirée Repetti presenta il libro “Due Vite”.

Martedì 19 marzo, alle 18, alla biblioteca Chiara Cataldi, in via Umberto I, a Collesalvetti: la scrittrice Mariagrazia Palumbo presenta il libro “Io sono io, te sei te e te non mi comandi”.

Giovedì 21 marzo, alle 18, alla biblioteca Chiara Cataldi, in via Umberto I, a Collesalvetti, Fiorella Chiappi, Marzia Rapé, Patrizia Russo, Elena Sgherri e Cecilia Taddei, presentano il libro “Ricette in racconto”.