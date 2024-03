+++ITALIA-REGNO UNITO: il 7 marzo a Londra evento sulle prospettive di partenariato sull’A.I.: cambierà (davvero) il modo in cui guardiamo all’agricoltura, all’industria e ai servizi? – 2° tappa di ROAD TO TRENTO 2024 – FESTIVAL DELL’ECONOMIA TRENTO

(AGENPARL) – mer 06 marzo 2024 Road to Trento:

gli appuntamenti internazionali del Festival dell’Economia

A.I.: cambierà (davvero) il modo in cui guardiamo all’agricoltura, all’industria e

ai servizi?

Great Hall, King’s College

7 marzo 2024

10:30 CET – 09:30 GMT

10:30 – 10:50 Apertura dei lavori

Funmi Olonisakin, Vice-President International, Engagement and Service, King’s

College, Londra

Inigo Lambertini, Ambasciatore d’Italia nel Regno Unito di Gran Bretagna e Nord

Irlanda

Sam Cannicott, Vicedirettore AI Capability. Dipartimento britannico per le Scienze,

l’Innovazione e la Tecnologia

Gionata Tedeschi, Direttore Generale Innovazione e Sostenibilità Gruppo 24 ORE

modera Nicol Degli Innocenti, giornalista Il Sole 24 Ore

10:50 – 10:55 Proiezione di ‘The First’ di Luca Viganò & Ali Hossaini (Cosa succede

quando gli esseri umani si prendono la rivincita sulle macchine?)

11:00 – 11:50 La nuova rivoluzione industriale: boom economico e sconvolgimento

sociale?

Andrea Marangione, Vicepresidente Confindustria Giovani Imprenditori, CEO Maider

Holding

Simona Paravani-Mellinghoff, Global Co-CIO Multi-asset Strategies and Solutions,

BlackRock; Professoressa del Dipartimento di Economia, Cambridge University

Carmine Ventre, Direttore del King’s Institute for Artificial Intelligence, King’s

College, Londra

Marion Thain, Professoressa di culture e tecnologie, Preside della Facoltà di Arti e

Scienze umane, King’s College, Londra

modera Nicol Degl’Innocenti, giornalista Il Sole 24 Ore

11:50 – 12:40 Le considerazioni etiche dell’intelligenza artificiale nei sistemi

economici

Sara Bernardini, Professoressa di Intelligenza Artificiale, Dipartimento di Informatica,

Royal Holloway University, Londra

Sarvapali (Gopal) Ramchurn, Professore di Intelligenza Artificiale, Università di

Southampton

Ilaria Ricci, Head of Business Development and International Affairs at Next4;

Coordinatrice Osservatorio Govtech, Fondazione Italia Digitale

Mariarosaria Taddeo, Professoressa di Etica Digitale e Tecnologie di Difesa,

Università di Oxford