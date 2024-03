(AGENPARL) – mar 05 marzo 2024 Istituto Italiano di Cultura di Amburgo. Storie in valigia – Geschichtenkoffer. Letture animate in italiano a cura di Silvia Ferioli e Francesca Parenti.

Martedì 12 marzo 2024 presso l’Istituto Italiano di Cultura di Amburgo si terrà il terzo incontro di letture animate in italiano per bambini, a cura di Silvia Ferioli e Francesca Parenti.

Dalle ore 15:30 alle 16:30 sono invitati i bambini di età da 0 a 3 anni e dalle ore 16:30 alle 17:30 è invece la volta dei bambini di età tra i 3 e i 7 anni.

Si prega di prenotare tramite questo LINK EVENTBRITE Storie_Maerz_Piccoli.eventbrite.de (per bambini di età 0-3 anni) oppure Storie_Maerz_Grandi.eventbrite.de (per bambini di età 3-7 anni).

Una volta al mese la valigia piena di storie di Silvia e Francesca aspetta i bambini dai 0 ai 7 anni all’Istituto di Cultura di Amburgo per un meraviglioso viaggio sulle ali della fantasia e fra le pagine di splendidi albi illustrati.

Con l’anno nuovo si è deciso di sperimentare un nuovo formato, “Filastrocche in Valigia”, rivolto ai bambini fino ai 3 anni, per favorire l’apprendimento immersivo dell’italiano fin dalla primissima infanzia. Per questa fascia di età si utilizzeranno fantasiose filastrocche, divertenti canzoncine e i primi cartonati; verrà dedicato anche uno spazio speciale alla coccola della lettura con i genitori.

Al termine della prima mezz’ora ci sarà una pausa per i bimbi con uno spuntino portato da casa, durante la quale i genitori avranno la possibilità di consultare una bibliografia di libri per l’infanzia e guide pratiche di supporto al bilinguismo, nonché naturalmente di confrontarsi e di scambiare informazioni con le relatrici, gli altri genitori e lo staff dell’Istituto.

Dalle 16.30 tornano invece le “Storie in Valigia” con il formato consueto di lettura animata accompagnata da un laboratorio creativo. La valigia è pronta e noi siamo impazienti di riprendere con voi il magico viaggio nel mondo delle storie!

Insieme a Silvia e a Francesca i bambini potranno ammirare le prodezze di Hogard, draghetto tutto cuore, aiutare il pericolosissimo coccodrillo Hugo a trovare nuovi amici, scoprire cosa possa mai farci un Rinofante sul tetto, andare alla ricerca del meraviglioso Cicciapelliccia e viaggiare fra gli splendidi paesaggi di Bimba Landmann alla scoperta degli amici immaginari! Sognare con le più belle storie di Gianni Rodari, Beatrice Alemagna e di tanti altri autori, sapientemente illustrate da Alessandro Sanna, Marianna Balducci e altri grandi illustratori per bambini e ragazzi del panorama italiano contemporaneo.

Dopo la lettura, ispirati dalla storia ed equipaggiati con carta, colori, colla e i materiali più disparati, i bambini potranno creare paesaggi, personaggi e piccole opere d’arte che ricorderanno loro il pomeriggio passato insieme.

Silvia Ferioli è architetta viaggiatrice con la passione della fotografia di viaggio e della lettura. Divisa tra Milano e Amburgo, dalla nascita del suo bimbo ha viaggiato insieme a lui e a tanti piccoli italo-amburghesi sulle pagine degli albi illustrati più disparati, alla ricerca di storie sempre nuove. Ha frequentato corsi di lettura ad alta voce dedicati a gruppi di lettura per l’infanzia e dal 2012 è attiva nella promozione alla lettura, inserendosi nel circuito amburghese di “Gedichte für Wichte” come conduttrice di un gruppo di lettura per bambini in lingua italiana. È una delle organizzatrici delle letture de “Il Circolino dei Folletti”.