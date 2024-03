CS – Museo Gortani, ERT e Teatro Stabil Furlan

(AGENPARL) – mar 05 marzo 2024 *NOTA PER FOTONOTIZIA*

SENZA MEMORIA

Oltre 150 abbonati alla stagione teatrale del Candoni hanno partecipato a

“Senza Memoria”. Una partnership Museo Gortani, ERT e Teatro Stabil Furlan

per portare il “teatro” fuori dal teatro.

Il teatro fuori dal teatro attraverso nuove modalità di fruizione e

partecipazione da parte del pubblico: è con questo spirito che è nata la

collaborazione tra il Museo Carnico delle Arti Popolari “Michele Gortani”

di Tolmezzo, l’ERT – Ente Regionale Teatrale del Fvg e il Teatro Stabil

Furlan, grazie alla quale nei giorni scorsi *(ultima replica ieri alle ore

18*) i primi 150 abbonati alla stagione teatrale del Candoni hanno avuto

l’occasione speciale di assistere a “Senza Memoria” lo spettacolo

itinerante allestito negli spazi del Museo Gortani che lo scorso autunno ha

registrato il tutto esaurito con oltre 500 persone che vi hanno preso

parte. Dato il grande successo dell’iniziativa il Museo Gortani sta

lavorando alla possibilità di mettere in calendario nuove repliche sia per

il pubblico sia, soprattutto, per i ragazzi delle scuole medie e superiori

della nostra regione.

“Senza memoria” – regia di Massimo Somaglino, testo inedito di Carlo

Tolazzi, con la partecipazione di Nicoletta Oscuro, Susanna Acchiardi e

Manuel Buttus e Giorgio Parisi – è un progetto teatrale, che accompagna il

pubblico attraverso le stanze del Gortani, alcune delle quali recentemente

riallestite, dense di testimonianze storiche e culturali. Al contempo, esso

vuole sensibilizzare sul fondamentale ruolo rivestito dal Museo e dalle sue

collezioni nella conservazione della memoria di un popolo, perché, come

diceva Gortani “…i giovani imparino e i vecchi ricordino…”. Un monito a

dedicare attenzione alla nostra storia e alla nostra cultura, per non

rischiare l’oblio della nostra identità.

Tolmezzo, 5 marzo 2024

*>> foto in allegato (alcuni abbonati nel corso dello spettacolo itinerante

al Museo Gortani)*

