[Comune Palermo] Delegazione Commissione Bilancio del Comune incontra sottosegretario al MEF. Nota stampa dei consiglieri Di Gangi, Bonanno, Miceli e Inzerillo

(AGENPARL) – mar 05 marzo 2024 «Una delegazione della Commissione Bilancio del Comune di Palermo ha

incontrato oggi il sottosegretario al MEF On. Sandra Savino, alla presenza

di Salvatore Bilardo, direttore generale dell’Ispettorato generale per la

finanza delle pubbliche amministrazioni, con l’obiettivo di contribuire

anche come Consiglio comunale al percorso di collaborazione istituzionale

già avviato dall’amministrazione comunale con il Governo. L’incontro, che

si è svolto in un clima di proficua collaborazione, è stato utile per

approfondire alcuni dei temi più importanti per la città di Palermo,

nell’ottica di un rilancio dell’ente, sia da un punto di vista

economico-finanziario sia funzionale e gestionale».

Lo scrivono in una nota stampa i consiglieri Mariangela Di Gangi, Domenico

Bonanno, Carmelo Miceli e Gianluca Inzerillo, che fanno parte della

Commissione Bilancio del Comune di Palermo.

Antonella Di Maggio

Ufficio stampa

Comune di Palermo