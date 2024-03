[Comune Palermo] Dati di Legambiente sulla qualità dell’aria. Consiglieri del PD presentano interrogazione al sindaco

(AGENPARL) – mar 05 marzo 2024 «Quali interventi urgenti intende adottare il sindaco di Palermo Roberto

Lagalla per il miglioramento della qualità dell’aria in città a tutela

della salute dei cittadini?».

Lo chiedono con un’interrogazione urgente i consiglieri comunali del PD

Rosario Arcoleo, Fabio Giambrone, Giuseppe Lupo, Teresa Piccione al sindaco

di Palermo Roberto Lagalla.

«Siamo molto preoccupati per la salute dei cittadini – dicono i consiglieri

– perché, secondo il report presentato da Legambiente, la qualità dell’aria

della città di Palermo è tra le peggiori delle città italiane e, in città,

nel 2023 sarebbero stati superati i livelli limite di polveri sottili.

Chiediamo al sindaco Lagalla – concludono i consiglieri – di sapere quali

sistemi di monitoraggio della qualità dell’aria della città sono stati

adottati al fine di consentire il rapido ed efficace intervento delle

autorità competenti».

Antonella Di Maggio

Ufficio Stampa

Comune di Palermo