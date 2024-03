(ARC) Cultura: Anzil, scuola di musica Codroipo realt formativa preziosa

(AGENPARL) – mar 05 marzo 2024 Codroipo, 5 mar – “La scuola di musica Citt? di Codroipo ? una

realt? formativa importante per il territorio, dotata di spazi

adeguati e di un’attivit? di produzione artistica preziosa per il

territorio”.

? il commento del vicegovernatore con delega alla Cultura del

Friuli Venezia Giulia Mario Anzil a margine del sopralluogo alla

scuola di via IV novembre, nel cuore di Codroipo, che l’esponente

dell’Esecutivo regionale ha svolto oggi pomeriggio accompagnato

dal direttore artistico Giorgio Cozzutti e dalla direttrice

didattica Chiara Grillo, dal componente del direttivo Giancarlo

Tonutti, oltre che dall’assessore alla Cultura del Comune Silvia

Polo.

La scuola, attiva dal 2006 nei locali dell’ex scuola materna,

ospita oltre 300 allievi: dai bambini di pochi mesi, coinvolti

nei progetti di “Nati per la musica” fino agli adulti

frequentanti i corsi di strumento singoli o per orchestra.

“L’attivit? intensa della scuola ne fa un soggetto interessante

per possibili collaborazioni nell’animazione di eventi che si

svolgono sul territorio, in citt? come a Villa Manin, dove lo

sviluppo di manifestazioni ? in costante crescita” ha commentato

ancora Anzil, aggiungendo che “? interessante e proficuo

conoscere realt? che possono stimolare interazioni nel campo

culturale”.

ARC/SSA/gg

051718 MAR 24