(ACON) ENERGIA. PATTO-CIVICA: MANCA UNA POLITICA DI PIANIFICAZIONE REGIONALE

in IV Commissione hanno confermato ancora una volta l’assenza di

una reale politica energetica regionale, a partire da una seria

azione di pianificazione rispetto al tema della produzione di

energia elettrica da fonti rinnovabili. Il risultato ? l’assalto

alle migliaia di ettari di terreni agricoli su cui si stanno

installando enormi parchi fotovoltaici”.

Lo afferma in una nota il capogruppo del Patto per

l’autonomia-Civica Fvg, Massimo Moretuzzo. “Serve una legge e

un’azione amministrativa immediata che fermi la speculazione che

sta distruggendo gran parte della pianura friulana – sottolinea

Moretuzzo -. Oggi il Friuli Venezia Giulia ? uno dei bersagli

preferiti da parte dei fondi di investimento che si stanno

accaparrando i terreni per la realizzazione di mega impianti

fotovoltaici. La Giunta Fedriga ha avuto tutto il tempo per

intervenire”.

“Non vi ? pi? dubbio che la conversione energetica si far? –

aggiunge la collega di gruppo Giulia Massolino -. Il punto ?

come: il ruolo del pubblico ? fondamentale per garantire una

giusta transizione. Tutti gli interventi odierni hanno

sottolineato l’urgenza di pianificare e legiferare, partendo da

uno studio accurato sulle potenzialit? energetiche delle

superfici e infrastrutture gi? sfruttabili. Finora c’? stato un

colpevole ritardo”.

“? assurdo – prosegue l’esponente di Opposizione – mettere in

competizione il settore primario con l’esigenza di produrre

energia pulita, senza aver prima fatto tutto il possibile per

ridurre i consumi puntando sull’efficientamento e riempiendo le

superfici ad oggi disponibili”.

“Assistiamo a un paradosso non pi? tollerabile – sottolinea il

consigliere Marco Putto -. Nella nostra regione serve

un’autorizzazione paesaggistica per installare un metro quadrato

di fotovoltaico sul tetto di una casa privata, ove ritenuto

visivamente impattante in zona tutelata, e, contemporaneamente, a

distanza ravvicinata, si tollerano ettari di pannelli in zona

agricola senza un minimo di pianificazione sovraordinata”.

“Inoltre – conclude Putto – si ripropone nella sua complessit? il

tema colturale a cui si continua a non dare risposta: che cosa si

potr? coltivare al di sotto degli impianti agro-fotovoltaici?

Verso quale direzione vogliamo portare la nostra agricoltura, che

necessiterebbe dell’individuazione di specifiche aree ritenute

idonee per questo tipo di impianti?”.

