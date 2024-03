Comunicato Stampa “Modifiche alla viabilità per la 3° Tappa della Tirreno-Adriatico in arrivo mercoledì prossimo a Gualdo Tadino”

(AGENPARL) – lun 04 marzo 2024 Comune di Gualdo Tadino

Provincia di Perugia

SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA MUNICIPALE N. 24

ORDINANZA N° 33

del 23-02-2024

OGGETTO: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE

STRADALE IN OCCASIONE DELLA GARA CICLISTICA INTERNAZIONALE A

TAPPE PER PROFESSIONISTI TIRRENO-ADRIATICO IN PROGRAMMA IL 6

MARZO P.V.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTA la richiesta avanzata dalla RCS Sport s.p.a quale Ente organizzatore della gara

ciclistica per professionisti, nella persona del Procuratore e Direttore Ciclismo e

Procuratore Mauro Vegni finalizzata ad ottenere modifiche alla disciplina della circolazione

stradale in occasione della tappa in programma per il 6 marzo 2024;

VISTI gli artt.5 c.3, 6 e 7 del “Nuovo Codice della Strada”, approvato con D.lgs. 30 aprile

1992, n. 285;

VISTO il “Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada”

approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;

VISTO il Dlgs. 18 agosto 2000 n.267 e ss.mm.ii;

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 31/01/2024;

ORDINA

L’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in violazione per le

seguenti vie e nei seguenti orari e giorni:

– via Mancini dalle ore 15.00 del 05/03/2024 alle ore 06.00 del 06/03/2024

– Via Roma dalle ore 06.00 del 06/03/2024 alle ore 21.00 del 06/03/2024,

– Largo Ass. Volontari del Sangue dalle ore 16.00 del 05/03/2024 alle ore 21.00 del

06/03/2024;

– Parcheggio Piazzale Federico II dalle ore 05.00 del 06/03/2024 alle ore 20.00

06/03/2024;

– via G. Matteotti dalle ore 18.00 del 05/03/2024 alle ore 21.00 del 06/03/2024;

– via F. Storelli dalle ore 06.00 del 06/03/2024 alle ore 20.00 del 06/03/2024;

– parcheggio scuola media via Lucantoni dalle ore 06.30 del 06/03/2024 alle ore 21.00 del

06/03/2024;

– parcheggio via s. Marzio area EASP dalle ore 06.00 del 06/03/2024 alle ore 21.00 del

06/03/2024;

L’istituzione del divieto di transito per le seguenti vie e nei seguenti orari e giorni:

– via Mancini dalle ore 06.00 del 06/03/2024 alle ore 21.00 del 06/03/2024,

– Largo Ass. Volontari del Sangue dalle ore 20.00 del 05/03/2024 alle ore 21.00 del

06/03/2024

– via V Luglio dalle ore 05.00 del 06/03/2024 alle ore 21.00 del 06/03/2024;

L’istituzione del doppio senso di marcia in via Otello Sordi:

dalle ore 06.00 del 06/03/2024 alle ore 21.00 del 06/03/2024,

La presente ordinanza diverrà efficace con l’apposizione della necessaria segnaletica

stradale ad opera dei Servizi Tecnici del comune di Gualdo Tadino e della Polizia Locale.

In aggiunta:

I divieti di circolazione potranno essere anticipati qualora le esigenze lo richiedano

ovvero modificati su disposizione degli agenti del traffico.

Per quanto dettato dalla presente Ordinanza, verrà installata apposita segnaletica

stradale.

AVVERTE

A norma dell’art. 3 c.4 della L. 241/90 e succ. modificazioni, avverso il presente

provvedimento, in applicazione del D.lgs. n. 104/2010, chiunque vi abbia interesse potrà

ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro gg.60

dalla pubblicazione al T.A.R. di Perugia o in alternativa entro gg.120 al Presidente della

Repubblica ai sensi dell’art. 8 DPR 24/11/71 N. 1199.

A norma dell’art. 8 L. 241/90 e ss.mm.ii. si rende noto che il responsabile del

procedimento è il Dr. Gianluca Bertoldi, Comandante della Polizia Locale.

La segnaletica stradale necessaria per rendere efficace la presente Ordinanza, conforme

alla normativa vigente, sarà posta a cura e sotto la responsabilità del Comando di Polizia

Locale

Gli agenti della Polizia Locale sono incaricati all’esecuzione di quanto con la presente

disposto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Si dispone che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio e comunicata a:

o Questura di Perugia -Ufficio di Gabinetto

o Stazione Carabinieri Gualdo Tadino

o Vigili del Fuoco Gaifana

o 118 ASL 1

o RCS Sport s.p.a.

o ESA

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Magg. Dr. Gianluca Bertoldi

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt.20 e 24 D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii.)