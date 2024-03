(AGENPARL) – dom 03 marzo 2024 Potenza, 3 marzo 2024

Galella sugli ATC in Basilicata

“La legge approvata nell’ultima seduta del Consiglio regionale per la modifica delle

dimensioni massime in ettari degli Ambiti Territoriali di Caccia non è in sintonia con il

lavoro che il dipartimento agricoltura stava svolgendo con il concorso di tutte le

associazioni venatorie.”

È quanto dichiara l’assessore alle politiche agricole, alimentari e forestali Alessandro

Galella.

“L’obiettivo da raggiungere – afferma Galella – era quello di avere in Basilicata due soli

ATC coincidenti con le due province, quella di Potenza e quella di Matera. L’esiguo

numero di cacciatori avrebbe così coinciso con una semplificazione delle procedure ed

una maggiore efficienza dei servizi.

Con l’approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2024-2028 raggiunta con

grandi difficoltà dopo oltre un decennio di inattività – prosegue l’assessore all’agricoltura –

le modifiche apportate alla legge regionale sulla caccia voluta dai Consiglieri regionali non

è in linea con la visione di questo assessorato che aveva avviato una proficua

interlocuzione con le associazioni di categoria.”